PKO BP wdraża platformę komunikacji wewnętrznej w chmurze obliczeniowej

PKO BP wdraża platformę komunikacji wewnętrznej – workai, w ramach strategicznego programu cyfryzacji oraz transformacji w obszarze digital workplace. Ma ona ułatwić komunikację wewnętrzną dla prawie 22 tys. pracowników banku. Wdrożenie nowego narzędzia jest jednym z pierwszych w Polsce projektów w chmurze Azure, realizowanym w instytucji finansowej. To efekt współpracy PKO BP, Operatora Chmury Krajowej, Microsoft oraz workai.

Pierwszy w Polsce bank w chmurze Azure

Wprowadzana w PKO BP platforma to wielofunkcyjne narzędzie doceniane na rynku, czego dowodem jest m.in. wyróżnienie dwukrotnie przyznane workai przez niezależną międzynarodową agencję Nielsen Norman Group – dla jednego z 10 najlepiej zaprojektowanych intranetów na świecie. Budowanie angażujących treści wewnętrznych jest proste i efektywne, dzięki wbudowanemu w workai rozwiązaniu CMS typu „przeciągnij i upuść”.- Przyszłość należy do firm, które będą potrafiły skutecznie inspirować pracowników do działania. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie z największym polskim bankiem napisać ten rozdział tworząc w PKO BP cyfrową przestrzeń wspierającą współpracę, otwartość i dzielenie się wiedzą - ocenia Łukasz Skłodowski, CEO workaiWprowadzenie w PKO BP platformy workai jest jednym z pierwszych w Polsce wdrożeń w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure realizowanym w instytucji finansowej. Rozwiązanie chmurowe ma zapewnić przewagę konkurencyjną i utrzymanie pozycji lidera na rynku bankowym.Otwarcie na rozwiązania chmurowe jest efektem strategicznej współpracy PKO BP, Operatora Chmury Krajowej oraz Microsoftu – informuje bank. Na początku pandemii PKO BP, we współpracy z Microsoft oraz Accenture, zrealizował projekt kompleksowego wdrożenia Microsoft Teams, co wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji i usprawnienie komunikacji zespołowej.- PKO BP konsekwentnie realizuje strategię transformacji cyfrowej w oparciu o chmurę obliczeniową. Wybór rozwiązania workai wdrażanego we współpracy z Chmurą Krajową, to przykład, jak innowacje i kompetencje polskiego startupu mogą odpowiedzieć na potrzeby dużych spółek giełdowych – komentuje Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze, członek zarządu Microsoft Polska.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Wartość jego aktywów wynosi 377 mld zł. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,3 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku kredytów hipotecznych (19,7 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (19,2 proc.). Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce.