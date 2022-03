PKO BP zautomatyzował już 185 procesów biznesowych; roboty wykonały w nich ponad 100 mln zadań - poinformował w czwartek bank. Programy zaangażowane zostały m.in. do obsługi udzielania subwencji dla firm w ramach tarcz antykryzysowych PFR oraz do weryfikacji zabezpieczeń kredytów hipotecznych.

Jak przekazał bank, postępująca robotyzacja jest "jednym z filarów transformacji cyfrowej" PKO BP. Zautomatyzowano już 185 procesów biznesowych, w ramach których roboty wykonały ponad 100 mln zadań. Bank zaznaczył, że w najbliższym czasie automatyzacja procesów biznesowych przyśpieszy, a wykorzystywane narzędzia zyskają nowe możliwości z zakresu rozpoznania, analizy i klasyfikacji tekstu, przetwarzania obrazu oraz uczenia maszynowego.

"Początkowo robotyzacja pozwalała nam odciążyć pracowników od obowiązku wykonywania monotonnych, masowych i powtarzalnych czynności, a uwolniony w ten sposób potencjał - spożytkować w efektywniejszy sposób. Dziś, dzięki połączeniu Robotyzacji Procesów Biznesowych z rozwiązaniami takimi jak: BMPS, No Code, Low Code, Big Data, Data Mining czy Sztuczna Inteligencja, robotyzacja pozwala na automatyzację także bardziej złożonych zadań, przybliżając nas tym samym do tzw. inteligentnej automatyzacji procesów" - ocenił cytowany w informacji prasowej banku dyrektor Biura Rozwoju Obsługi i Operacji w PKO BP Arkadiusz Szot.

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA - ang. Robotic Process Automation) to jedna z najszybciej rozwijających się technologii na świecie i w ciągu pięciu lat stała się międzynarodowym standardem stosowanym przez najnowocześniejsze firmy. Według opracowań Gartnera globalna wartość rozwiązań RPA pod koniec 2021 roku wynosiła blisko 2 mld dol. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch la, liczba rozwiązań w największych firmach zwiększy się trzykrotnie - przekazał bank.

PKO BP przypomniał, że początki wdrażania RPA w banku sięgają kwietnia 2018 roku. Od tego czasu zrobotyzowano w sumie 185 procesów biznesowych.

"Roboty odtwarzają czynności manualne pracownika według ściśle zdefiniowanego algorytmu i zaszytej logiki biznesowej. W zależności od zdefiniowanych wymagań narzędzia mogą wspierać zarówno realizację zadań prostych i powtarzalnych, jak i tych o bardziej skomplikowanej strukturze. Rozwiązania wykorzystujące robotyzację procesów biznesowych zostały zaangażowane m.in. do obsługi udzielania subwencji dla firm w ramach tarcz antykryzysowych Polskiego Funduszu Rozwoju czy do weryfikacji kompletności zabezpieczeń kredytów hipotecznych. Znalazły także zastosowanie we wspieraniu procesów ryzyka kredytowego, gdzie pomagają w analizie baz danych z setkami tysięcy rekordów" - przekazał bank w informacji prasowej.

Jak zaznaczył PKO BP, kierunek rozwoju obrany przez bank zakłada zwiększenie liczby zautomatyzowanych procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, tworzenie i udostępniania nowych usług biznesowych oraz jeszcze głębsze wsparcie cyfrowej transformacji.

"Narzędzia PKO Banku Polskiego zyskają także dodatkowe możliwości z zakresu rozpoznawania, analizy i klasyfikacji tekstu dzięki rozwiązaniom takim jak Tesseract, YOLO, TensorFlow i bibliotek OpenCV do przetwarzania obrazów przy użyciu języka programowego Python" - wskazał menadżer Formacji Transformacji Chmurowej PKO Banku Polskiego Łukasz Skrybuś, menadżer Formacji Transformacji Chmurowej PKO BP.