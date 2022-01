PKP Intercity: przekazanie pierwszych pociągów od Stadlera - pod koniec lutego

PKP Intercity odbierze pod koniec lutego pierwsze dwa pociągi Stadlera typu Flirt, z kontraktu dotyczącego 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych - poinformowało PAP biuro prasowe przewoźnika.

"Zgodnie z deklaracją producenta planowany termin przekazania pojazdów przewoźnikowi to koniec lutego. W związku z tym rozpoczęcie jazd obserwowanych planowane jest na początek marca. Zgodnie z umową dwie pierwsze jednostki zostaną poddane eksploatacji obserwowanej w ruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 miesięcy, do momentu uzyskania wymaganego przebiegu" - napisano w przesłanej PAP informacji.

Umowa pomiędzy Stadler Polska a PKP Intercity na dostawę, wraz ze świadczeniem usług utrzymania, 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych została podpisana w sierpniu 2019 roku. Wartość kontraktu to 1,015 mld zł brutto.

Nowe składy Stadlera typu Flirt nie będą zastępowały starszego taboru, tylko poszerzą ofertę przewoźnika.

Przedmiotem postępowania przetargowego była dostawa fabrycznie nowych 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z ich utrzymaniem przez 15 lat.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami PKP Intercity, nowe pociągi mają być przeznaczone do międzywojewódzkich przewozów pasażerskich. Elektryczne zespoły trakcyjne, które dostarczy Stadler Polska, będą dostosowane do prędkości 160 km/h.

PKP Intercity posiada obecnie 20 składów EZT typu Pendolino, 20 składów typu Dart (zbudowanych przez Pesę) i 20 składów typu Flirt. Te ostatnie zbudowane zostały przez Stadlera.