Płać za IT jak za Netflixa. Rozmowa o rewolucji w modelu usług IT

Kiedyś IT dla przemysłu oznaczało ogromne nakłady na infrastrukturę i zaangażowanie ekspertów. Dziś jest nowoczesne, skalowalne, może dopasowywać się do potrzeb danej organizacji, a płacić za nie można w modelu subskrypcyjnym. To rewolucja niemal na miarę tej przemysłowej.

Jak elastycznie dopasowywać IT do potrzeb przedsiębiorstwa oraz biznesu.

Jak największe polskie przedsiębiorstwa wdrażały rozwiązania od HPE i jak dzięki temu przyspieszyły swój rozwój i innowacyjność.

O trendach i rewolucji w modelu usług IT.

Dziś oferujemy nie tylko sprzedaż sprzętu czy leasing, który znają wszyscy, ale także formę subskrypcyjnego pozyskiwania zasobów IT pod nazwą HPE GreenLake, za pośrednictwem której możemy elastycznie dopasowywać IT do potrzeb przedsiębiorstwa oraz biznesu. Dzięki tej usłudze klienci otrzymują korzyści znane z chmury publicznej, ale bez jej ograniczeń, poprzez wykorzystanie zasobów zlokalizowanych we własnej serwerowni.

To jak z płatnością kartą. Płacimy i jeśli proces przebiega szybko, sprawnie i bez problemu, to jesteśmy zadowoleni. Z jednej więc strony chodzi o bezpieczeństwo i niezawodność. Z drugiej o jak najbardziej efektywne wykorzystanie środowiska informatycznego oraz posiadanych danych, tak by optymalizować procesy produkcyjne oraz wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i prowadzić skuteczną analitykę predykcyjną.

Coś podobnego oferujemy w przypadku HPE GreenLake. Nie musisz kupować sprzętu na własność, wystarczy miesięczna rata, a otrzymasz wszystko to, czego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo. Pełna infrastruktura skrojona na miarę, wraz z szeroką gamą usług i profesjonalnym doradztwem, a także z płatnościami uzależnionymi od aktualnego wykorzystania.

Pamiętam, jak przed laty koledzy sprzedający drukarki zaczęli oferować usługę płatności za „wydrukowaną kartkę”. Przychodzili do firm i mówili: już nie musicie sami kupować drukarek i martwić się o tusze, tonery, papier i serwisowanie sprzętu, my się tym wszystkim zajmiemy, a wy zapłacicie za samą usługę druku, do tego prosto i łatwo rozliczaną. Początkowo spotykało się to z różnymi reakcjami, a teraz robią tak już praktycznie wszyscy. W podobną stronę zmierzają systemy IT.

Według naszych danych system automatycznie przewiduje 86 proc. problemów naszych klientów. Jednocześnie InfoSight przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości zwiększenia wydajności środowiska oraz optymalizacji zasobów wykorzystywanych przez klienta w jego serwerowni.