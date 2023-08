Platforma Obywatelska nie chce budować rezerwatu dla polskiego przemysłu

- Trzeba mieć świadomość, że jesteśmy elementem światowej gospodarki. Nie wybudujemy muru wokół rezerwatu, w którym będziemy walczyć o ogień - mówi Gabriela Lenartowicz, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o konkurencyjności polskiego przemysłu.

- Musimy mieć świadomość, że jesteśmy w samym środku procesu transformacji gospodarki - dodawała w czasie debaty Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej.

Oprócz niej w dyskusji uczestniczyli: Adam Gawęda z Prawa i Sprawiedliwości, Jakub Kalus z Konfederacji, Maciej Konieczny z Lewicy oraz Piotr Strach z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą polskiego przemysłu. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

Tym razem w naszej przedwyborczej debacie rozmawialiśmy o zagrożeniach, które już teraz obniżają konkurencyjność polskiego przemysłu. Mowa była głównie o rosnących kosztach w tej gałęzi gospodarki (ceny energii, kadry) czy o wyzwaniach środowiskowych (regulacje unijne).

- My musimy wpisać się w tę politykę, bo ona się już dzieje. Musimy z niej skorzystać. Tymczasem Polska nie prowadzi żadnych rozmów nt. zrównoważonego finansowania projektów przemysłowych, czyli taksonomii. To będzie podręcznik dla naszych przedsiębiorców, w którym będzie napisane, jaki jest katalog inwestycji będących w zgodzie z tą transformacją i na które będą przygotowane środki - przekonywała Gabriela Lenartowicz.

Posłanka Platformy Obywatelskiej podkreślała, że do sprawnej realizacji polityki przemysłowej jest potrzebny dokument programowy, który ugrupowanie zamierza stworzyć.

- Polityka przemysłowa musi być opracowana systemowo. To kwestia wtórna, czy to będzie jeden strategiczny dokument, który obudowywany będzie przez dokumenty wykonawcze, czy powinny być to odrębne polityki sektorowe - wyjaśniała Lenartowicz.