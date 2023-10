Platforma X ugięła się pod żądaniami Unii Europejskiej

Platforma X (d. Twitter) od sobotniego ataku terrorystycznego na Izrael usunęła setki kont, związanych z palestyńskim Hamasem - powiadomiła w czwartek dyrektor generalna X, Linda Yaccarino.

Reagujemy natychmiast na żądania organów ścigania, także tych z państw UE - napisała Yaccarino w liście skierowanym do Komisarza UE Thierrego Bretona i opublikowanym na platformie X.

Wcześniej Breton zwrócił uwagę właścicielowi platformy Elonowi Muskowi na to, że X/Twitter jest wykorzystywany do rozpowszechniania w Europie dezinformacji. Zażądał by Musk rozwiązał ten problem i przypomniał o obowiązkach, jakie na właścicieli wielkich platform internetowych nałożył europejski Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Zgodnie z nim serwisy muszą usuwać nielegalne treści i przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego i dyskursu obywatelskiego.

Breton zażądał również, by Musk był w kontakcie z odpowiednimi organami ścigania i Europolem, aby móc reagować szybko na ich prośby, a także by w ciągu doby udzielił "szybkiej, dokładnej i pełnej odpowiedzi na to żądanie". Także i jego list został opublikowany na platformie.

Nieprzestrzeganie DSA może skutkować grzywnami UE w wysokości nawet 6 proc. globalnego obrotu firmy, łamiącej te przepisy - przypomniała agencja Reutera.