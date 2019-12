Platformy antyfraudowe zwalczają cyberzagrożenia. Także w Polsce

Skala zagrożeń, takich jak defraudacje środków finansowych czy wyłudzenia kredytów, to jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się firmy na całym świecie. Potwierdza to dwóch na pięciu respondentów międzynarodowego badania, zrealizowanego przez Instytut Forrester Consulting. Zaledwie co siódmy badany w regionie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA) określa poziom zabezpieczeń stosowanych przez swoją firmę jako dobry.

Jedną z odpowiedzi na cyberzagrożenia w finansach są platformy antyfraudowe.

Polska należy do krajów, które są uważane za dobrze przygotowane do walki cyberzagrożeniami.

W naszym działa już choćby od 2017 roku działa Platforma Antyfraudowa BIK.