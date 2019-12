Platformy dla Przemysłu 4.0 w skali Polski i Niemiec

2019 r. upływa na świecie pod znakiem dyskusji poświęconych Przemysłowi 4.0 i czekającej nas rewolucji przemysłowej. Po wynalezieniu maszyny parowej, elektryczności i wdrożeniu automatyzacji produkcji, czyli kolejnych trzech punktach zwrotnych w rozwoju przemysłu zwanych rewolucjami, przyszła kolej na czwartą, polegającą na oparciu produkcji na najnowszych rozwiązaniach technologicznych wprowadzanych w ramach wszechstronnej transformacji cyfrowej.

Już na pierwszym etapie działania Platformy Przemysłu 4.0, zwanym Platformą 1, zrealizowano wiele wartościowych projektów, takich jak opracowanie RAMI 4.0 (Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0), czyli trójwymiarowej mapy porządkującej poszczególne komponenty architektury Przemysłu 4.0 i ułatwiającej komunikację między podmiotami uczestniczącymi w pracach Platformy 4.0. Drugim istotnym projektem było opracowanie Mapy Przemysłu 4.0 wraz obszarami zastosowań Przemysłu 4.0, ułatwiającymi klasyfikację poszczególnych wdrożeń.W 2015 r. miała miejsce zmiana struktury niemieckiej platformy, która jeszcze szerzej otworzyła się na nowych uczestników, w tym ze świata nauki i polityki. Spotkało się to z szerokim odzewem i zaangażowaniem ze strony niemieckich przedsiębiorców.Już na początku 2017 r. w pracach platformy brało udział ponad 300 uczestników reprezentujących 159 organizacji ze świata polityki, gospodarki i nauki, a także przedstawicieli branżowych związków i stowarzyszeń. Obecnie w ramach platformy działa sześć grup roboczych: 1. standardy i normy, 2. technologie i obszary zastosowań, 3. bezpieczeństwo systemów sieciowych, 4. ramy prawne, 5. praca i edukacja, 6. biznesowe modele cyfrowe w przemyśle 4.0.Poszczególne grupy robocze mają podgrupy – np. w ramach grupy prawa funkcjonuje podgrupa prawa ochrony konkurencji, cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Uczestniczący aktywnie w pracach grup roboczych nasi koledzy z niemieckich biur kancelarii Noerr, profesor Thomas Klindt i doktor Sebastian Janka, bardzo cenią sobie współpracę z platformą. Jak podkreślają, wielkim atutem platformy jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do tematu oraz transfer wiedzy, w tym również w obszarze prawa. Zdarza się bowiem, iż prawnicy nie wiedzą, jak funkcjonuje dane rozwiązanie techniczne i w związku z tym brakuje im świadomości, które z obowiązujących przepisów prawa mają odnieść do danego rozwiązania. Prowadzi to do rozmijania się efektów doradztwa prawnego z oczekiwaniami biznesu.Niemiecka platforma niewątpliwie wnosi znaczący wkład w rozwój Przemysłu 4.0, m.in. dzięki opracowaniom przygotowanym przez szerokie grono ekspertów. Przykładowo raport poświęcony prawno-konkurencyjnym aspektom Przemysłu 4.0 został przygotowany przez 12 prawników, pracujących w organizacjach branżowych, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw i na szczeblach rządowych.Aktualnie ważnym obszarem działalności Platformy Przemysł 4.0 jest również inicjowanie współpracy międzynarodowej, aktualnie obejmującej takie kraje jak Francja, Chiny, Japonia, USA, Australia, czy Czechy. Celem współpracy jest wspieranie kontaktów handlowych między niemieckimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z wymienionych państw oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.Inną ciekawą inicjatywą w ramach Platformy Przemysłu 4.0 jest interaktywna mapa wdrożeń Przemysłu 4.0 (Landkarte), obejmująca całe Niemcy i zawierająca informacje o wdrożonym rozwiązaniu technicznym oraz związanych z tym wyzwaniach i korzyściach. Mapa, zawierająca aktualnie ponad 360 przykładów wdrożeń, jest tworzona w oparciu o informacje przesyłane przez przedsiębiorców, którzy w ten sposób chcą podzielić się doświadczeniami z innymi i wesprzeć rozwój Przemysłu 4.0. Ponadto mapa zawiera informacje o programach doradczych oferowanych przez izby handlowe i poszczególne niemieckie landy oraz informacje o ośrodkach testowych, umożliwiających praktyczne testowanie nowych rozwiązań w warunkach rynkowych.Autorzy:dr Agnieszka Besiekierska, adwokat, kieruje praktyką Digital Business w kancelarii Noerr Biedecki sp.k.Maciej Gorgol, adwokat, członek Zespołu Prawa Nieruchomości w kancelarii Noerr Biedecki sp.k.