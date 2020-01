Platformy reklamowe i portal randkowy mogą ściągać dane użytkowników

Unijne organizacje konsumenckie chcą śledztwa wobec internetowych platform reklamowych, w tym należącego do Twittera serwisu MoPub, ws. nieuprawnionego gromadzenia przez nie danych użytkowników.

Dziesięć organizacji konsumenckich z UE, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwecji w liście do Komisji Europejskiej wezwało unijne urzędy ochrony danych do przeprowadzenia śledztwa i wyciągnięcia konsekwencji wobec platform internetowych nielegalnie gromadzących dane użytkowników.

Organizacje konsumenckie zarzucają pięciu platformom reklamowym online: MoPub (należy do Twittera), AppNexus (właściciel:AT&T), OpenX, AdColony i Smaato oraz aplikacji randkowej Grindr nielegalne ściąganie danych użytkowników i naruszanie unijnych przepisów o ochronie prywatności (RODO).

Z raportu przygotowanego przez norweską organizację konsumentów Forbrukerradet wynika, że platformy te w nieuprawniony sposób gromadziły dane użytkowników, korzystających z urządzeń przenośnych, jak telefony czy tablety, po czym bez ich wiedzy przekazywały te dane firmom reklamowym. Te na podstawie informacji o konkretnych konsumentach, przygotowywały dla nich spersonalizowane treści i reklamy. Z platform wyciekały tak wrażliwe informacje o internautach, jak stan ich zdrowia, orientacja seksualna, zainteresowania oraz lokalizacja geograficzna.

Unijne organizacje konsumenckie podkreślają, że śledzenie i profilowanie konsumentów jest sprzeczne z przepisami UE o ochronie prywatności w internecie. Konsumenci są zwykle nieświadomi tego, że ich dane są wykorzystywane, a nawet jeśli się o tym dowiedzą, to mają niewiele narzędzi, żeby się przed tym bronić. Ponadto organizacje uczulają, że przekazane dane mogą nie tylko posłużyć celom reklamowym, ale jeśli wpadną w niepowołane ręce mogą być wykorzystane do dyskryminacji danej osoby ze względu np. na jej orientację seksualną, a także do nieuczciwych praktyk cenowych, np. do przewidywania, ile dana osoba jest w stanie maksymalnie zapłacić za produkt, na podstawie jej historii zakupów.

"Dzisiaj konsumenci już wszędzie korzystają ze swoich telefonów czy tabletów. To, czego nie wiedzą, to że firmy, o których istnieniu nie mają nawet pojęcia, mogą mieć dostęp do ich danych personalnych za pośrednictwem aplikacji zainstalowanych w ich urządzeniach. Z naszego raportu wynika, że w większości wypadków dzieje się to bez wiedzy użytkowników, co sprawia że są oni narażeni na nadużycia" - mówi Monique Goyens szefowa europejskiej organizacji konsumentów BEUC.

Jak informuje BEUC, apel unijnych organizacji, poparły grupy konsumenckie z USA, Rosji i Nowej Zelandii.