Play chwali się rekordowym wzrostem przychodów

Grupa Play po pierwszym kwartale 2023 roku notuje dobre wyniki finansowe z rekordowym wzrostem przychodów. Całkowite przychody to 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o jedną trzecią w stosunku do pierwszego kwartału rok wcześniej.

Play podsumowuje pierwszy kwartał, zamykając ten okres przychodami, które wzrosły o 34 proc. w relacji rok do roku, sięgając 2,4 mld zł, przy wskaźniku EBITDAaL (zysk operacyjny przed potrąceniami), który przekroczył 1 mld zł, rosnąc o niemal 24 proc.

Według Play, liczba klientów mobilnych wzrosła o ponad 6,5 proc. w relacji rok do roku, przekraczając 17,1 mln.

Natomiast liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu wyniosła ponad 2 mln i wzrosła o 9,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r.

Spółka poinformowała też o uruchomieniu największej sieci stacjonarnej w Polsce w otwartym modelu dostępu we współpracy z firmą InfraVia Capital Partners, która na podstawie umowy z 31 marca 2023 nabyła 50 proc. udziałów spółki zależnej Play, czyli Polski Światłowód Otwarty.

Współpraca oznacza rozszerzenie zasięgu usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw.

- Decyzja o udostępnieniu naszej infrastruktury stacjonarnej w otwartym modelu, we współpracy z InfraVia, za pośrednictwem spółki zależnej Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru - mówi Jean Marc Harion, prezes Playa.

Infrastruktura mobilna Playa to dziś 10 742 stacji. W pierwszym kwartale tego roku uruchomiono 171 nowych stacji.

Firma Play należy do francuskiej Grupy Iliad, jednego z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Europie.