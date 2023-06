Play i Exatel razem na podbój biznesu i sektora publicznego

Play i Exatel podpisały porozumienie, dzięki któremu zaoferują kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dla biznesu i sektora publicznego - podały w czwartek spółki.

Play i Exatel chcą walczyć o pozycję lidera usług dla B2B

Jak podkreślono w informacji prasowej spółek, partnerstwo Grupy Play z firmą Exatel to "połączenie eksperckiej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań chmurowych i bezpieczeństwa, nowoczesnej infrastruktury oraz usług mobilnych", które zaowocuje "najwyższej jakości usługami telekomunikacyjnymi dla klientów korporacyjnych i instytucji publicznych w całej Polsce".

"Wierzę, że współpraca z Exatelem pomoże zapewnić jeszcze większej grupie klientów biznesowych oraz instytucjom publicznym jak najlepiej dostosowane do ich potrzeb rozwiązania teleinformatyczne" - skomentował prezes Grupy Play Jean Marc Harion, cytowany w czwartkowej informacji.

"Dzięki strategicznemu partnerstwu z Play, w oparciu o jego najnowocześniejszą infrastrukturę, będziemy mogli szybko rozwinąć całą gamę usług telefonii komórkowej. Exatel i Play świetnie uzupełniają się, jeśli chodzi o portfolio produktów oraz doświadczenie. Wykorzystamy synergię szkieletu i sieci Exatel oraz sieci dostępowej Play, by wspólnie oferować kompleksowe usługi telekomunikacyjne naszym klientom. Razem możemy walczyć o pozycję lidera usług telekomunikacyjnych dla B2B w sektorze publicznym w Polsce" - stwierdził prezes spółki Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski.

Exatel: budujemy kompetencje operatora sieci dla obronności

Dodał, że odkąd w 2017 roku Exatel stał się spółką Skarbu Państwa, buduje kompetencje operatora sieci strategicznych dla obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz infrastruktury krytycznej. "Rozwinęliśmy naszą sieć światłowodową, zbudowaliśmy zespół cyberbezpieczeństwa, posiadamy własny teleport satelitarny, zespół badawczo-rozwojowy oraz własne technologie telekomunikacyjne SDN" - zaznaczył Tomaszewski.

Grupa Play dysponuje infrastrukturą mobilną (ponad 10,8 tys. stacji bazowych) i stacjonarną (16 tys. km światłowodów). Oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Exatel to polski operator telekomunikacyjny, dostawca usług ICT, cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej. Posiada 22 tys. km sieci światłowodowej w Polsce. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i spółkach sektora energetycznego. Firma zaprojektowała i zbudowała sieć OST do łączności administracji rządowej. W ramach projektów B+R Exatel stworzył autorskie rozwiązania, jak polski anty-DDoS TAMA, TAMAPro7, SDNbox, SDNcore.