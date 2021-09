Play kupuje UPC Polska. Rośnie konkurencja dla T-Mobile, Orange i Vectry

Play kupuje 100 proc. udziałów UPC Polska za 7 mld zł. Właściciel sieci komórkowej ocenia, że dzięki przejęciu dostawcy usług telewizji cyfrowej, szerokopasmowego dostępu do internetu, telefonii i usług mobilnych w ciągu kilku lat osiągnie 40-60 mln euro synergii na wyniku EBITDAaL, z czego ponad połowę z obcięcia kosztów.

Konwergencja usług

Czytaj: Orange motywuje menedżerów akcjami fantomowymi - Po zakupie UPC Polska przez Grupę Iliad powstanie silna grupa telekomunikacyjna, łącząca infrastrukturę mobilną i stacjonarną - tak komentował transakcję Marek Sowa , były wiceprezes UPC Polska. Jak zwracał uwagę, konsolidacyjna fala na polskim rynku wzbiera już od dłuższego czasu - warto tu przypomnieć transakcje przejęcia Plusa i Netii przez Cyfrowy Polsat, Aster City przez UPC Polska, czy Multimedia Polska przez Vectrę.- Nieustanna modernizacja sieci i rozwój usług pakietowych wymuszają olbrzymie nakłady inwestycyjne po stronie operatorów telekomunikacyjnych, a te łatwiej ponieść dysponując odpowiednią ekonomią skali. Duży może więcej, dlatego można spodziewać się dalszych fuzji na styku telekomunikacji i mediów. Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą liczbę podmiotów działających na polskim rynku, powinno to być z korzyścią dla polskich konsumentów - uważa były wiceprezes UPC Polska.Grupa Iliad w oparciu o wyniki z drugiego kwartału br. podaje, że Play i UPC Polska mają wspólnie 15,6 mln klientów usług mobilnych. To nieco mniej niż Orange Polska (16 mln), ale znacznie więcej od T-Mobile Polska (11,3 mln) i Grupa Polsat Plus (11,1 mln). Według danych za 2020 roku, udział Play i UPC w rynku szacowany jest na 29 proc., w porównaniu do 27 proc. Orange Polska, 22 proc. Grupy Polsat Plus i 19 proc. T-Mobile Polska.Posiadając 1,3 mln klientów internetu szerokopasmowego Play i UPC Polska zrównują się z Vectrą. Więcej klientów korzystających z tych usług mają Grupa Polsat Plus (2,4 mln) i Orange Polska (2,7 mln, z czego 0,8 mln korzysta z sieci światłowodowej).Według cytowanych przez WirtualneMedia.pl analityków Trigon DM, fuzja Play i UPC Polska to powód do zmartwień głównie dla T-Mobile, uzależnionej od światłowodów Orange. Dla Vectry, która obecnie współpracuje z Play, jest ruchem „lekko negatywnym”. Mariaż w najmniejszym stopniu dotyka Grupy Polsat Plus, gdyż Iliad nie zapowiada agresywnej walki na tym rynku. W przypadku Orange, ewentualna, konwergentna oferta UPC i Play może utrudniać ekspansję temu operatorowi w miastach.Czytaj: Netia wprowadza hybrydowy internet