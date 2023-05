Play ma ambitne plany w Polsce. Chce nadać tempa digitalizacji kraju

Otwieranie naszych inwestycji na innych operatorów w dłuższej perspektywie jest opłacalne - przekonuje w rozmowie z WNP.PL Jean Marc Harion, prezes Play.

Grupa Play - mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego - notuje dobre wyniki finansowe z rekordowym wzrostem przychodów. Jednym z filarów strategii jej właściciela jest rozbudowa infrastruktury - otwartej dla innych operatorów.

- Uderzyła w nas inflacja, ceny energii i kursy walutowe, które są problemem dla naszych inwestycji. Widzimy jednak, że polski rynek ma ciągle duży potencjał wzrostu, zwłaszcza że kraj jest w trakcie procesu digitalizacji. Dlatego razem z naszym udziałowcem - Grupą Iliad, szóstą największą grupą telekomunikacyjną w Europie, chcemy kontynuować duże inwestycje w kraju - mówi Jean Marc Harion, prezes Play.

Poniżej pełna rozmowa z Jean Marc Harion, prezes Play:



Spółka P4, która jest właścicielem sieci Play, należy do europejskiego giganta - Grupy Iliad - która zainwestowała w Polsce w sumie około 22 miliardów złotych w ostatnich trzech latach, m.in. by kupić Play oraz UPC, a także rozwijać sieć telekomunikacyjną.

- Otwieramy około tysiąca nowych lokalizacji co roku i na przestrzeni kilku lat zamierzamy kontynuować ten proces. Oczywiście, musimy wdrażać nowe technologie, a za każdym razem, gdy otwieramy nowy punkt, udostępniamy go innym operatorom. Dlatego byliśmy pierwszym operatorem w Polsce, który stworzył spółkę tylko po to, by infrastruktura była dostępna dla innych - podkreśla prezes Harion.

I dodaje: - Robimy to samo ze światłowodami, bo UPC była pierwszym operatorem otwierającym stałą infrastrukturę dla innych. Przenieśliśmy tę działalność do osobnej spółki o nazwie Polski Światłowód Otwarty i działamy poprzez naszego partnera finansowego, by wszystkie łącza szerokopasmowe były dostępne dla innych operatorów, z ambicją poszerzenia sieci do 6 mln połączeń światłowodowych.

Jak podkreśla szef Play, wizją spółki jest przyspieszenie digitalizacji Polski.