Play podpisał z Gdynią memorandum dot. uruchomienia sieci 5G

W ramach współpracy z Gdynią sieć Play uruchomi usługi 5G na terenie miasta na szeroką skalę. Memorandum w sprawie podpisał szef firmy Jean Marc Harion oraz prezydent Wojciech Szczurek. Na wydarzeniu obecna była także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Sieć w Gdyni ma być największą infrastrukturą 5G w skali kraju i wykorzystuje ponad 100 stacji bazowych przystosowanych do przesyłu danych zgodnego ze standardem piątej generacji.

5G na terenie Gdyni korzystać będzie z obecnych zasobów operatora w częstotliwości 2100 MHz, przez dynamiczne współdzielenie częstotliwości z siecią 4G. Oznacza to, że przesył danych w najnowszym i poprzednim standardzie telekomunikacyjnym będzie odbywał się za pomocą tych samych elementów infrastruktury, niezależna infrastruktura planowana jest docelowo.

"To otwarcie dla pierwszego miasta 5G w Polsce" - przekonywał prezes Play, podkreślając, że nie chodzi o test, a "prawdziwe wdrożenie technologii piątej generacji". "Całe miasto jest w zasięgu, bo chcemy wprowadzić 5G na rynek masowy - dla każdego" - mówił.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk podkreślała, że 5G staje się filarem polskiej gospodarki. "Cieszymy się, że jako ministerstwu udało nam się doprowadzić do wyeliminowania wszystkich barier, które jeszcze pod koniec 2019 r. stały na drodze wdrożenia najnowszych technologii, nie tylko mobilnej, ale też stacjonarnej" - dodała. Przypomniała, że 1 stycznia weszły w życie zmiany dot. zwiększenia limitu promieniowania elektromagnetycznego (PEM).

Szczurek podkreślał zaś możliwości rozwoju miasta i lokalnej gospodarki związane z technologią 5G. "Wszystkie nowoczesne miasta, które mają aspiracje podnoszenia poziomu życia swoich mieszkańców, wspierają nowoczesne technologie" - przekonywał.

Firma w ramach współpracy z miastem Gdynia i fundacją Legalna Kultura planuje też szereg zastosowań i działań edukacyjnych związanych z technologią piątej generacji. Studenci mają wykorzystać nową technikę na potrzeby badań i rozwoju, mieszkańcom 5G może zastąpić domowy internet przewodowy, a dla seniorów planowane są pokazy filmowe z wykorzystaniem urządzeń 5G (Play TV BOX, routerów) oraz warsztaty z kompetencji cyfrowych - poinformowano.

Play przypomniało, że w 2019 r. zanotowało 29 proc. wzrost transmisji danych w sieci w porównaniach rok do roku. W ubiegłym roku dodano też do infrastruktury 865 nowych stacji bazowych i 694 nowych wież. Do końca 2019 r. ok. 48 proc. Polaków znajdowało się też w zasięgu sieci Play 5G Ready.

Przedsiębiorstwo zaznaczyło, że obecnie prowadzi kolejne testy sieci piątej generacji w kraju. W Toruniu planowana jest usługa NSA (ang. non-standalone, współdzielona z przesyłem 4G) na infrastrukturze dostawcy Huawei. W Sokołowie Podlaskim także budowana jest usługa NSA na urządzeniach Ericssona. W Grójcu powstać ma już samodzielna infrastruktura piątej generacji SA (ang. standalone) stworzona z podzespołów chińskiego ZTE. Wszystkie korzystać będą z tzw. pasma C, którego cztery bloki miedzy operatorów rozdzieli w ramach aukcji Urząd Komunikacji Elektronicznej.