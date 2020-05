Play zwiększył przychody, ale zysk netto jest niższy

Firma Play Communications w I kwartale 2020 roku osiągnęła 1,744 mld zł przychodów, notując 607 mln zł skorygowanego zysku EBITDA i 208 mln zł zysku netto. Te wyniki w porównaniu do osiągniętych rok wcześniej oznaczają wzrost przychodów o 3,5 proc, wzrost skorygowanej EBITDA o 5,3 proc. i spadek zysku netto o 2,8 proc.

Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE)1 w I kwartale 2020 wyniosły 341 mln zł, co stanowi wzrost o 88,7 proc. rok do roku. Gotówkowe nakłady inwestycyjne w I kwartale 2020 wyniosły 156 mln zł (-34,2 proc. rok do roku), głównie z powodu braku przesunięcia płatności z IV kwartału 2019.Prezes Jean Marc Harion oznajmił, że Play uważnie śledzi wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia, i w której jak zapowiedział Play weźmie udział gdy się odbędzie.- W międzyczasie kontynuujemy wdrażanie standardu 5G Ready oraz 5G wykorzystujące częstotliwość 2,1 GHz. Play jest gotowy na 5G i będziemy kontynuować realizację naszych ambicje związanych z tą technologią gdy urządzenia klienckie 5G będą dostępne w Polsce - zapowiedział Jean Marc Harion.- Nasze wyniki w I kwartale 2020 potwierdzają silną pozycję finansową Play, co dodatkowo podkreśliliśmy zapewniając sobie w tak niepewnej sytuacji dodatkowe finansowanie w wysokości 1,2 mld zł. Cała kwota została uruchomiona w kwietniu, a większość z niej wykorzystaliśmy na przedterminową częściową spłatę obecnego zadłużenia - stwierdził Holger Püchert, dyrektor finansowy P4.- Jeszcze bardziej poprawiliśmy dźwignię finansową, dzięki czemu wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA już teraz tylko nieznacznie przekracza 2,5x. Nasze środki pieniężne i dostępne finansowanie zapewniają silny bufor bezpieczeństwa i dają nam pewność, że nadal możemy generować wartość dla naszych interesariuszy - dodał.Niedługo P4 będzie miał nowego dyrektora finansowego. Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 roku powołany na członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 .Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z pełnienia funkcji dyrektora ds. finansowych i członka zarządu P4 z końcem dnia 30 czerwca 2020 roku.