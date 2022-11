Play zwiększył przychody. Zyskał także jego właściciel

Przychody Play w III kwartale 2022 roku wzrosły do 2,42 miliarda złotych, głownie za sprawą konsolidacji z wynikami UPC Polska. Oznacza to wzrost rok do roku o 32,2 procent. Firma pozyskała też nowych klientów.

Francuski operator telekomunikacyjny Iliad, który jest właścicielem działającej na polskim rynku grupy Play, w III kwartale 2022 roku miał przychody netto o 12,5 procent wyższe w ujęciu rok do roku. Wyniosły one ponad 2,15 miliardów euro, głownie dzięki pozyskaniu nowych abonentów we Francji, Polsce i we Włoszech oraz konsolidowaniu w wynikach przejętego UPC Polska.

W okresie minionych dziewięciu miesięcy porównywalny zysk netto wzrósł dwukrotnie z 363 milionów euro do 756 milionów euro przed rokiem.

W trzecim kwartale 2022 roku udało się pozyskać we Włoszech 261 tysięcy nowych abonentów, we Francji 78 tysięcy klientów telefonii stacjonarnej oraz 184 tysięcy klientów telefonii mobilnej.

W tym okresie Play podpisał umowy z 54 tysiącami nowych abonentów telefonów stacjonarnych. Liczba aktywnych klientów usług mobilnych zwiększyła się do 12,762 milionów wobec 12,694 milionów w drugim kwartale.

Play w III kwartale zwiększył przychody o 32,2 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego do 2,42 miliarda złotych. Stało się tak za sprawą konsolidacji z wynikami UPC Polska, która stała się częścią grupy telekomunikacyjnej. Przychody z samych usług mobilnych wyniosły 1,1 miliarda złotych co oznacza wzrost o 6,1 procent rok do roku.

Nakłady inwestycyjne sięgnęły w ostatnim kwartale 351 milionów złotych wobec 303 milionów w drugim kwartale tego roku.