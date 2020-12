PlayStation 5 i Xbox X/S to okazja do budowania polskich marek

Microsoft i Sony, prezentując nowe generacje konsol do gier, pokazały, że obierają różne ścieżki rozwoju. Dla producentów stwarza to dodatkową okazję do dywersyfikacji strategii, ale zarazem stanowi dodatkowe wyzwanie. Przedstawiciele branży są jednak zgodni, że wcześniejsze pogłoski o śmierci tego typu urządzeń były przedwczesne.

Zaraz po premierze nowej konsoli konkurencja wśród gier napisanych specjalnie pod nią jest stosunkowo mała, co daje szanse na łatwiejsze przebicie m.in. polskim studiom, także tym zupełnie nowym.

Wiele wskazuje na to, że Microsoft w coraz większym stopniu stawia na samą usługę grania niż na dostarczanie sprzętu w postaci konsoli. Sony pozostaje w większym stopniu wierne dotychczasowemu podejściu.

Listopadowe premiery konsol na razie zdają się udowadniać, że pogłoski o śmierci tego rodzaju sprzętu były przedwczesne.