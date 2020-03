PlayStation 5 – nowa konsola z szybkim dyskiem SSD

Firma Sony zaprezentowała pełną specyfikacje techniczną konsoli PlayStation 5, która ma zadebiutować na rynku pod koniec roku. Jej wyróżnikiem ma być szybki dysk SSD o pojemności 825GB, choć podzespoły wydają się słabsze od Xbox Series X – podał serwis The Verge.

W urządzeniu znajdzie się specjalnie dostosowany ośmiordzeniowy procesor AMD Zen 2 ze zmienną częstotliwością taktowania, sięgającą do 3,5GHz. Jednostka grafiki będzie zaś bazowała na architekturze AMD's RDNA 2 (10,28 teraflopów, 36 jednostek obliczeniowych, zmienna częstotliwość 2.23GHz) System PS5 dopełni 16 GB pamięci RAM i specjalny dysk SSD o pojemności 825GB, który pozwoli na znacząco szybsze ładowanie gier.

Największą zmianą w ocenie Verge jest właśnie szybki dysk SSD, zapowiedziany przez Sony jeszcze w ubiegłym roku. We wcześniejszym porównaniu technicznym gra Spider-Man ładowała się na nowej konsoli w sekundę, podczas gdy na jej poprzedniczce czas ten wynosił ok. 8 sekund.

Dyrektor sprzętowy PlayStation Mark Cerny podkreślił zmianę, wskazując, że PS4 potrzebowało ok. 20 sekund, by wczytać gigabajt danych SSD w technologii NVMe na nowej konsoli wczyta ok. 5 GB na sekundę.

Oprócz SSD użytkownik będzie mógł korzystać z wolniejszych zewnętrznych dysków HDD. Podłączane przez port USB podzespoły trzeba będzie jednak dokupić osobno. Kolejnym elementem urządzenia jest odtwarzacz 4K Blu-ray pozwalający na odtwarzanie filmów (fizyczne gry muszą być zainstalowane na dysk).

Verge wskazał, że niedawno zaprezentowane podzespoły konkurencyjnej konsoli Microsoftu - Xbox Series X - prezentują wyższe osiągi w porównaniu do urządzenia Sony. To ciekawe, bo oba sprzęty korzystają z identycznej technologii procesora i grafiki firmy AMD.

Xbox Series X będzie wyposażony w specjalne ośmiordzeniowe procesory AMD Zen 2 (rdzenie 3,48Ghz) oraz karty graficzne AMD RNDA 2 (12 teraflopów, 52 jednostki obliczeniowe 1,825Ghz) oparte na architekturze 7nm - zapowiedział w poniedziałek producent urządzenia.

Różnicą jest to, że CPU i GPU będzie pracować w sprzęcie Sony ze zmienną, a nie stałą częstotliwością - może to pozwolić na przekierowanie nadwyżek mocy obliczeniowej w obie strony, gdy któryś z podzespołów wykonuje trudniejszą pracę - ocenił Verge.

Według wcześniejszych zapewnień Sony, PlayStation 5 wspierać będzie rozgrywkę w rozdzielczości 8K lub 4K w 120 klatkach na sekundę. Ponadto sprzęt ma zapewniać "3D audio", opcjonalny zaawansowany tryb energooszczędny oraz współpracować z grami z poprzedniej generacji konsoli japońskiej firmy.