Plik NTF z pierwszym wpisem na Wikipedii został sprzedany za 750 tys. dolarów

Na aukcji „Narodziny Wikipedii”wystawiono przedmioty związane z początkami tej słynnej encyklopedii internetowej. Pierwszy wpis w Wikipedii zachowany w formie NFT zlicytowano za kwotę 750 tys. dolarów.

Za truskawkowego iMaca, na którym Jimmy Wales umieścił ów wpis 15 stycznia 2001 roku, zapłacono 187 500 dolarów. Jak poinformował dom aukcyjny Christie's, licytacja przyniosła ponad 937 tys. dolarów.

"Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wystawić te dwa przedmioty na aukcję. Uważamy, że wynik licytacji podkreśla rosnące zainteresowanie kolekcjonerów historią interentu" - podsumował środową aukcję Peter Klarnet z domu aukcyjnego Christie's w oficjalnym oświadczeniu. Uzyskana podczas licytacji kwota zaskoczyła ekspertów, wstępnie szacowano bowiem, że plik z wpisem "Hello, World!" zostanie sprzedany za około 150 tys. dolarów, drugie tyle przyniesie licytacja iMaca, na którym ów wpis powstał.

Oba przedmioty wystawił na aukcję Jimmy Wales, współtwórca Wikipedii. To właśnie on 15 stycznia 2001 roku powitał przyszłych użytkowników tej encyklopedii hasłem "Hello, World!". Część przychodów ze sprzedaży biznesmen przekaże na wsparcie projektu pilotażowego alternatywnej sieci mediów społecznościowych WT.Social, będącej alternatywą dla obecnych platform społecznościowych.

Wikipedia jest jedną z dziesięciu najczęściej odwiedzanych witryn na świecie - każdego dnia notuje około 228 mln odsłon. Co ciekawe, powstała jako efekt uboczny pierwotnego projektu Jimmy'ego Walesa oraz Larry'ego Sangera, jakim miała być działająca do 2003 roku Nupedia. Wikipedia miała być uzupełnieniem tego projektu, ostatecznie stała się produktem końcowym. (PAP Life)

