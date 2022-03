Po dobrym 2021 Aplisens szykuje się na wymagający rok

Zanotowaliśmy historycznie rekordowe wyniki finansowe, mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji pandemicznej, pogłębiających się problemów z dostępnością materiałów oraz wzrostu cen komponentów i wydłużeniu czasu dostaw - ocenia Adam Żurawski, prezes Aplisensa. Bieżący rok będzie dla producenta aparatury kontrolno-pomiarowej wymagający, gdyż w związku z wojną wywołaną przez Rosję w Ukrainie musi się liczyć z istotnym dla grupy spadkiem przychodów z rynków wschodnich.

-Liczymy się jednak z istotnym dla grupy ograniczeniem przychodów z tych rynków w najbliższych kwartałach. Na pewno też realizacja Strategii rozwoju na rok 2022 dotycząca rynków wschodnich nie będzie możliwa do wykonania - powiedział Adam Żurawski.Prezes Aplisensa stwierdził, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, wskazał na podjęte działania, które mają pomóc zminimalizować straty w przychodach z rynków wschodnich.- Chciałbym podkreślić, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Zwiększamy też wysiłki celem dalszej dywersyfikacji i rozwoju na nowych rynkach zbytu, co w pewnym stopniu pozwoli nam na zminimalizowanie strat w przychodach z rynków wschodnich- powiedział Adam Żurawski.- Przykładowo w 2021 udało nam się pozyskać certyfikaty dla inteligentnych przetworników ciśnienia nowej generacji, co umożliwia ich sprzedaż na rynkach USA i Kanady. W najbliższych kwartałach liczymy też na dalszy rozwój na rynku krajowym, m.in. z związku z pełnym uruchomieniem laboratorium przepływów w zakładzie w Radomiu i jego przyszłą akredytacją – stwierdził Adam Żurawski.