Po katastrofie w Iranie IATA chce systemu ostrzegania o konfliktach

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) ponowiło wezwania do stworzenia wspólnego systemu ostrzegania linii lotniczych o konfliktach zbrojnych, przywołując niedawne zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad Iranem - podała w środę agencja Reutera.

IATA przypomniało katastrofę samolotu linii lotniczych Ukraine International Airlines, zestrzelonego 8 stycznia w Iranie. Teheran dopiero 11 stycznia przyznał się do pomyłkowego ostrzelania ukraińskiego samolotu pasażerskiego przez obronę przeciwlotniczą - powodem był błąd ludzki. Zginęło 176 osób.

Zrzeszenie wskazało ten przypadek jako kolejną przesłankę do założenia wspólnego dla wszystkich linii lotniczych systemu ostrzegania o konfliktach zbrojnych. Podobne głosy stowarzyszenie podnosiło w 2014 r. gdy nad Ukrainą zestrzelono odrzutowiec Malaysia Airlines, co zakończyło się śmiercią 298 osób.

IATA reprezentuje ok. 290 przewoźników, odpowiadających łącznie za ok. 80 proc. ruchu lotniczego na świecie. Po strąceniu samolotu z 2014 r. agencja poparła stworzenie przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) strony, na której piloci mogliby obserwować ostrzeżenia o obecnych strefach konfliktowych i możliwych zagrożeniach.

Witryna po pewnym czasie została jednak zamknięta, ponieważ niektóre kraje zgłosiły obiekcje co do polityki dzielenia się informacjami w ramach systemu.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa lotniczego wskazują, że rządy dzielą się zbyt małą liczbą informacji wywiadowczych, a niektóre kraje prowadzące działania wojenne obawiają się ujawniania jakichkolwiek danych, a także nie chcą tracić uiszczanych przez linie lotnicze opłat za przelot, które zmalałyby do zera przy zamknięciu przestrzeni powietrznej.

"Nie jest to powód, by się poddawać. Zestrzelenie ukraińskiego samolotu to kolejny argument, by wytrwać i doprowadzić rzecz do końca" - powiedział szef IATA Alexandre de Juniac agencji Reutera podczas forum lotniczego CAPA w Dosze.

De Juniac dodał, że wyspecjalizowany urząd, który wydawałby rekomendacje, a nie ostateczne decyzje na temat zmiany tras lotów może być alternatywnym rozwiązaniem, na które przystaną krytycy wcześniejszego projektu.