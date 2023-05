Po opublikowaniu wyników akcje Nvidii stały się hitem na Wall Street

NVIDIA opublikowała dane finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2024. Firma wypracowała zysk netto GAAP na poziomie 2,04 mld dolarów (w I kwartale poprzedniego roku było to 1,62 mld USD).

Przychody spółki Nvidia, w zestawieniu GAAP, na poziomie 7,19 mld dolarów oznaczały spadek o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, ale wzrost o 19 proc. w zestawieniu z poprzednim kwartałem.

GAAP to skrót od Generally Accepted Accounting Principles, co oznacza ogólnie zaakceptowany zbiór zasad księgowych.

- Branża komputerowa przechodzi przez dwie jednoczesne transformacje - przyspieszone obliczenia i generatywną sztuczną inteligencję - skomentował wyniki CEO firmy Jensen Huang. Według niego Nvidia znacznie zwiększa podaż całej rodziny produktów dla centrów danych, "aby sprostać rosnącemu popytowi na nie".

Gigant chipowy zaktualizował również prognozę przychodów za drugi kwartał do 11 miliardów dolarów (plus/minus 2 proc.). Wzrost przychodów ma być napędzany silną pozycją w technologii opartej na sztucznej inteligencji.

W środowym handlu po godzinach akcje NVIDIA Corporation wzrosły o ponad 30 proc.

Przeważająca część przychodów Nvidii pochodzi z rozwiązań przeznaczonych do centrów danych i rozwoju sztucznej inteligencji. Są to segmenty znajdujące się w trendzie wznoszącym, przez co wykazują sporą odporność na gorszą koniunkturę w branży technologicznej jako takiej.

Znaczący udział w ostatecznych wynikach finansowych ma także dział gamingu, który nie jest już w tak dobrej formie.