Początkujący programiści chcą znacznie więcej pieniędzy, niż dostają

Średnie oczekiwania finansowe początkujących programistów wynoszą obecnie 8 tys. zł netto miesięcznie, jednak przeciętnie zarabiają wyraźnie mniej - wynika z raportu "Pierwsze kroki w IT. Oczekiwania młodych programistów".

Prawie 1/4 młodych programistów deklaruje, że ich głównym językiem programowania w pracy jest Java.

Znajomość Pythona deklaruje 18 proc.

Wiedzę i kompetencje młodzi programiści czerpią głównie z sieci.



Dokument opublikowany przez portal No Fluff Jobs pokazał, że osoby z co najwyżej dwuletnim stażem mają jasno sprecyzowane oczekiwania co do swojej kariery: chcą mieć możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, deklarują chęć otrzymywania wysokiego, satysfakcjonującego wynagrodzenia i liczą, że praca da im liczne okazje do rozwoju.

Z najnowszych badań portalu rekrutacyjnego dla branży IT No Fluff Jobs wynika, że mężczyźni chcą zarabiać na starcie nawet 8,9 tys. zł netto, a kobiety niecałe 5,8 tys. zł, co oznacza, że mają aż 35 proc. mniejsze oczekiwania finansowe. Tzw. juniorzy deklarują, że ich pensje są jednak niższe od preferowanych - w przypadku mężczyzn aż o 52 proc. (4,2 tys. zł na rękę), a w przypadku kobiet o 39 proc. (3,5 tys. zł).

Młodzi programiści, którzy mają nie więcej niż dwa lata doświadczenia, wolą pracę na etacie. Taką formę zatrudnienia preferuje 58 proc. z nich. Ponad 31 proc. chce działać na umowie typu B2B (ang. business to business), 7,5 proc. na umowę zlecenie, a niecałe 3,5 proc. decyduje się na umowę o dzieło. Według danych No Fluff Jobs 31 proc. juniorów w IT pracuje jednak na umowę zlecenie.

Z raportu wynika, że dla 82 proc. początkujących programistów najważniejsza jest możliwość rozwoju. Dla 66 proc. najbardziej liczy się atmosfera w pracy, a dla 58 proc. zarobki. 44 proc. ankietowanych ceni sobie także to, czy projekt jest ciekawy i rozwojowy. Najmniej istotnymi aspektami okazały się m.in. możliwość pracy zdalnej (17,5 proc.) i benefity pozapłacowe (9 proc.).

23 proc. młodych programistów deklaruje, że ich głównym językiem programowania w pracy jest Java. Młodzi programiści mogą pochwalić się także znajomością JavaScriptu (20 proc.), Pythona (18 proc.) oraz C# (12 proc.).

"Warto podkreślić, że wśród młodych adeptów branży IT znajdziemy również tych, którzy specjalizują się w stosunkowo młodych językach programowania np. Kotlinie czy R. Jeśli chodzi o specjalizacje to juniorzy głównie pracują w obszarach: Back-end, Testing oraz Front-end. Już 8 proc. przebadanych przez nas juniorów pracuje także w obszarze Mobile" - podkreślił dyrektor generalny No Fluff Jobs Tomasz Bujok.

Wiedzę i kompetencje młodzi programiści czerpią głównie z sieci. Ponad 27 proc. korzysta z instrukcji internetowych, a 19,5 proc. z kursów online. Studia informatyczne i pokrewne jako źródło wiedzy wskazało 21 proc. badanych, zaś 12 proc. stawia na szkoły programowania. Tylko ok. 8 proc. początkujących programistów za skuteczne źródło nauki uznaje pracę, a w grupie średniozaawansowanych 20 proc. Najmniej atrakcyjnymi opcjami, które pozwalają młodym programistom zdobywać kompetencje, są projekty Open Source oraz szkolenia firmowe - wynika z raportu.

Dane na temat oczekiwań początkujących programistów pochodzą z ankiety "Zarobki w IT" przeprowadzonej przez No Fluff Jobs w dniach 22 lipca - 26 października br. na próbie 2130 osób. Informacje dotyczące wysokości oferowanych juniorom zarobków, form zatrudnienia czy specjalizacji, w których pracują, pozyskano z danych wewnętrznych portalu.