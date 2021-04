Poczta Polska ostrzega przed phishingiem w wiadomościach e-mail

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link podobny do prawdziwej domeny Poczty Polskiej - ostrzega spółka w piątkowym komunikacie. Fałszywe wiadomości e-mail zawierają niepoprawny adres różniący się od prawdziwego jednym znakiem.

"Po raz kolejny cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską, w celu pozyskania danych osobowych lub pieniędzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail wykorzystując logo i nazwę spółki" - czytamy w komunikacie spółki.

Poczta Polska podała, że cyberprzestępcy ponownie podszywają się pod markę spółki, kierując do jej klientów wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link podobny do prawdziwej domeny Poczty Polskiej. Najnowsza akcja phishingowa dotyczy zastosowania adresu strony "poczta-po1ska.pl", który różni się od prawdziwej domeny poczta-polska.pl tylko jednym znakiem - tj. cyfrą "1" zamiast podobnej do niej małej litery "l".

"Ataki phishingowe godzą nie tylko w dobre imię i interesy znanych oraz szanowanych firm, ale także w osoby prywatne, które często padają ofiarą oszustwa. Jednym ze sposobów przywłaszczenia danych osobowych internautów i ich kont jest wykorzystanie techniki manipulacji, polegającej na wywieraniu określonego wpływu i zachowania poprzez rozsyłanie wiadomości e-mail, z wykorzystaniem bardzo podobnych do oryginalnych i zastrzeżonych domen firm oraz instytucji. Największym zagrożeniem w takich sytuacjach bywa przekazanie przez internautę-adresata phishingowej wiadomości dostępu do indywidulnego konta bankowości elektronicznej, danych logowania i wrażliwych danych osobowych" - wyjaśniono.

Poczta Polska jest największym operatorem usług pocztowych na rodzimym rynku. Spółka zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.