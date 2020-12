Poczta Polska podpisała umowę ws. oprogramowania firmy Microsoft wartą ponad 95 mln zł

Poczta Polska podpisała umowę o wartości 95,2 mln zł z firmą Integrated Solutions na dostawę oprogramowania firmy Microsoft - poinformowała PP we wtorek.

Jak podaje Poczta Polska, postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września tego roku. Umowę podpisano na 36 miesięcy. Najkorzystniejsza oferta opiewa na 95 240 535,90 zł brutto - podała spółka we wtorkowym komunikacie.

"Podpisaliśmy umowę dotyczącą usług informatycznych w Poczcie Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dotyczącej wykorzystania przez spółkę oprogramowania firmy Microsoft, jako zarząd doprowadziliśmy jednak ostatecznie do tego, że Poczta Polska w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln zł brutto oszczędności wobec kosztów analogicznych dostaw ponoszonych w latach ubiegłych" - powiedział, cytowany, prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Umowa ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, czyli dla: Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej podał, że obecnie technologia Microsoft jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które przede wszystkim wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 tys. serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy, jak i wspierające inne programy.

Poczta Polska z siecią ok. 7,5 tys. placówek ma prawie 40 tys. komputerów, ponad 20 tys. tabletów do obsługi przesyłek, około 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT. Spółka jest największym pracodawcą w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób.