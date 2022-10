Poczta Polska rozpocznie emisję kryptoznaczków

Poczta Polska planuje emisję kryptoznaczków, które mają łączyć tradycyjne znaczki pocztowe z tokenami NFT - poinformowała spółka pocztowa we wtorek. Oferta w zakresie cyfrowego kolekcjonerstwa będzie prezentowana na specjalnej stronie internetowej - dodano.

Jak przekazała Poczta Polska, "koncept wydania pierwszego polskiego kryptoznaczka to efekt połączenia zamiłowania do filatelistyki i nowoczesnych technologii".

We wtorek została uruchomiona strona internetowa nft.poczta-polska.pl, na której spółka będzie m.in. przedstawiać swoją ofertę w zakresie cyfrowego kolekcjonerstwa opartego na kryptoznaczkach i tzw. talarach filatelistycznych - specjalnym rodzaju tokenów NFT powiązanych z kolekcją Polskiego Kryptoznaczka.

Z informacji prasowej Poczty Polskie wynika, że planowane jest wydanie historycznych talarów filatelistycznych i czterech kryptoznaczków o nazwie emisji "Polska w kosmosie". "Pierwszy Talar będzie do pozyskania już w październiku br., zaś Kryptoznaczki w I kwartale 2023 roku" - zapowiedziano.

"Każdy z czterech rodzajów kryptoznaczka składa się z dwóch elementów: tradycyjnego znaczka pocztowego oraz części cyfrowej reprezentowanej przez unikalne tokeny NFT w sieci Polygon w standardzie ERC1155" - podała spółka.

Jak sprecyzowano na stronie projektu, "oznacza to, że Kryptoznaczek jest pełnowartościowym tokenem kryptograficznym, który można odsprzedawać online i który gwarantuje, że własność i historia znaczka są niezaprzeczalnie odwzorowane w sieci blockchain". "Właściciel Kryptoznaczka ma pewność, że nikt nie może zastąpić lub podmienić jego zawartości" - podkreślono.

"Natomiast znaczek tradycyjny może posłużyć do wysłania listu lub kartki pocztowej" - podkreśliła Poczta Polska. Dodano, że wersję fizyczną kryptoznaczków filatelistycznych będzie można zakupić w wybranych placówkach pocztowych oraz na stronie filatelistyka.poczta-polska.pl.

Na stronie projektu Polskiego Kryptoznaczka zastrzeżono, że do korzystania z kryptoznaczków w celach kolekcjonerskich lub w charakterze tradycyjnych znaczków pocztowych nie jest niezbędne posiadanie tzw. portfela kryptowalut. "Jeżeli jednak nabywca nosi się z zamiarem kolekcjonowania lub sprzedaży tokena NFT w sieci, wtedy dołączony do znaczka papierowy portfel służy do zaimportowania tokena do cyfrowego portfela kryptowalut" - dodano.

Polski Kryptoznaczek w wersji 1.0 zostanie wydany w grudniu 2022 roku. Można go będzie zamówić online na stronie nft.poczta-polska.pl oraz w wybranych placówkach Poczty Polskiej lub zakupić na miejscu w wybranych oddziałach - przekazała spółka.