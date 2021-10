Poczta Polska z umową na nowy system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi

Poczta Polska zawarła umowę na nowy system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi - poinformowała w środę w komunikacie spółka. Nowoczesny system pozwoli zwiększyć szybkość doręczenia przesyłek oraz oszczędność wykorzystywanie surowców.

Poczta Polska poinformowała, że oprogramowanie nowego systemu informatycznego stworzy spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe, funkcjonująca na rynku komercyjnym pod nazwą Envelo.

"Nowoczesny system zapewni optymalizację procesów transportowo-logistycznych, co przełoży się na szybkość doręczenia przesyłek do klientów oraz oszczędność wykorzystywanych surowców" - podano.

Dodano, że zgodnie ze strategią, spółka w najbliższe 3 lata zamierza przeznaczyć ok. 1,2 mld zł na inwestycje. "Lwia część tej kwoty przeznaczona zostanie na automatyzację i informatyzację procesów w obszarze logistyki, w szczególności związanych z przesyłkami" - wskazano.

Spółka wyjaśniła, że przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Spółką a Pocztą Polską Usługami Cyfrowymi jest zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu wspierającego wszystkie procesy logistyczne w firmie ‒ w zakresie zarządzania, przewozu, doręczania, monitorowania i rozliczania strumieni przesyłek w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z umową PPUC będzie odpowiedzialna również za utrzymanie systemu i świadczenie usług gwarancyjnych - dodano.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, strategia zakłada znaczące wzrosty przychodów z przesyłek kurierskich oraz rozwój usług logistycznych. "Do 2024 roku planujemy podwoić przychody z tego segmentu. W tym celu inwestujemy w automatyczne sortery oraz systemy informatyczne, a także pozyskujemy nowe hale do sprawnej obsługi różnego rodzaju przesyłek" - wskazał.

"Integracja cyfrowych kompetencji pozwoli na sprawniejsze działanie i optymalizację kosztów rozwiązań informatycznych, które są niezbędne do tego, aby obsługiwać klientów w sposób coraz bardziej nowoczesny. Budujemy własny software house, który zajmie się wytwarzaniem kluczowego oprogramowania dla Poczty i podmiotów z Grupy Poczty Polskiej" dodał wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

Poczta Polska poinformowała, że nabędzie prawo własności do oprogramowania wytworzonego przez PPUC w ramach zawartej umowy, co pozwoli na swobodne rozwijanie i modyfikowanie systemu TMS. Pełne wykorzystanie potencjału i obustronne, korzystne warunki współpracy, są pokłosiem ubiegłorocznej decyzji o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe w celu osiągnięcia zdolności do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla firmy systemów informatycznych.

"Jednym z pierwszych widocznych rezultatów nowego modelu działania jest stworzenie przez PPUC systemu ZCPP, wspomagającego pocztowców w obsłudze przesyłek przychodzących do naszego kraju spoza Unii Europejskiej (w związku z wdrożeniem od 1 lipca br. tzw. pakietu VAT dla e-commerce)" - podała spółka.