Podbój kosmosu przez miliardera skończył się katastrofą

Z komunikatu giełdowego opublikowanego przez Virgin Orbit, spółkę kontrolowaną przez Richarda Bransona, zajmującą się wystrzeliwaniem satelitów na orbitę okołoziemską wynika, że w sądzie złożony został wniosek o upadłość firmy.

Virgin Orbit Holdings zadebiutował na nowojorskiej giełdzie Nasdaq ponad dwa lata temu. Kontrolowana przez brytyjskiego miliardera Richarda Bransona spółka miała wówczas wycenę przekraczającą 3 miliardy dolarów. Na zamknięciu wczorajszych notowań było to już tylko 65 milionów dolarów.

Pomysł biznesowy opierał się na świadczeniu specjalistycznych usług wystrzeliwania na orbitę okołoziemską małych satelitów za pomocą rakiet nośnych. Rakiety wynoszone były na pokładzie samolotu Boeing 737 co miało umożliwić ograniczenie jednostkowych kosztów całej operacji.

Niestety na początku stycznia 2023 roku wydarzyła się duża katastrofa, kiedy to z niewyjaśnionych do końca powodów spłonęło w atmosferze okołoziemskiej 7 satelitów wystrzelonych na zlecenie brytyjskich klientów. Wysokie koszty odszkodowania i anulowanie kolejnych zamówień doprowadziły do dużych problemów finansowych firmy Bransona.

W końcu marca podjęto decyzję o wstrzymaniu giełdowych notowań i poszukiwaniu inwestora strategicznego. Działania te nie zakończyły się powodzeniem i konieczne okazało się zwolnienie 750 pracowników oraz złożenie wniosku do sądu o ochronę przed wierzycielami na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego prawa upadłościowego.

- W tym momencie uważamy, że proces upadłości spółki w oparciu o rozdział 11 stanowi najlepszą ścieżkę do zidentyfikowania i skutecznego zakończenia sprzedaży majątku, maksymalizując jego wartość - przekazał w komunikacie dyrektor generalny Virgin Orbit Dan Hart.

Sprzedażą objęte będą aktywa oraz rozwiązania techniczne chronione patentami.