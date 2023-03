Podkarpackie Centrum Nauki czeka na gości, od piątku można zwiedzać wszystkie wystawy

Prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni. Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce otworzyło się dla zwiedzających. Można już do woli eksperymentować, testować, pytać i doświadczać.

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" oficjalnie zostało otwarte 15 grudnia 2022 roku. Ale nie od razu zostało udostępnione zwiedzającym, musieli na to czekać ponad trzy miesiące. PCN szkoliło w tym czasie animatorów, szukało pracowników laboratoriów, ale też montowano, uruchamiano i testowano ostatnie eksponaty.

"Łukasiewicza" można regularnie odwiedzać od piątku 31 marca. "Nie jest to muzeum, ani też plac zabaw. Utworzone nieopodal Rzeszowa centrum nauki to nieograniczona przestrzeń dla umysłu, dającą tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy" - przekonuje Ilona Dusza-Rzeszowska, kierownik zespołu rozwoju i współpracy w PCN.

Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni: Fablab, Pracownia Robotyka, Pracownia Biologia i Ekologia, Pracownia Chemia, Pracownia Fizyka. "PCN jest dla wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie oraz sprawność" - dodała Ilona Dusza-Rzeszowska.

Tematyka wystaw została powiązana ze specjalizacjami Podkarpacia: lotnictwem i kosmonautyką, jakością życia, informacją i telekomunikacją. Na parterze jest wystawa dotycząca lotnictwa. Na pierwszym piętrze ekspozycje dotyczące przyrody, laboratoria i pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczno-ekologiczna, informatyczno-robotyczna i warsztatownia z narzędziami do majsterkowania. Drugie piętro przeznaczono na największą wystawę, w całości poświęconą człowiekowi - jak funkcjonuje nasz organizm, jak działają zmysły, układ nerwowy, mózg.

Wystawy można zwiedzać dowolnie, bez ograniczeń i wytyczonej ścieżki. Z eksponatów będzie można korzystać według swoich upodobań i zainteresowań. Samodzielnie je uruchamiać i doświadczać. Zwiedzającym będą pomagać edukatorzy. "Zadbają o to, aby przekazywać wiedzę multisensorycznie, angażując do tego jak najwięcej zmysłów i wzbudzać pozytywne emocje. Emocje towarzyszące podczas poznawania świata i jego tajemnic pozwalają skuteczniej zapamiętywać informacje, a pytania, które w naturalny sposób wynikają z eksperymentów i doświadczeń, budzą większą ciekawość i pasję do nauki" - przekonuje Ilona Dusza-Rzeszowska.

Są też dodatkowe atrakcje, czyli symulator lotu (w trakcie wdrażania) oraz wielozadaniowy samolot An2, który przez 40 lat latał, a do którego będzie można wchodzić w sezonie letnim.

"Łukasiewicz" znajduje się w sąsiedztwie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena i naprzeciwko Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Budynek kształtem przypominający sterowiec, który w najwyższym punkcie ma 19,5 metra, zaprojektował Marcin Furtak, architekt z pracowni projektowej F11. Powierzchnia budynku PCN to ok. 6,5 tys. m kw., przestrzeń wystawiennicza zajmuje ok. 3 tys. m kw.

PCN czynne jest od wtorku do niedzieli. Od wtorku do czwartku w godz. 9:00-15:00, w piątki - 9:00-20:00, w soboty i niedziele - 14:00- 20:00. Bilet normalny kosztuje 35 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy (10+) - 25 zł, rodzinny dla 4 osób - 90 zł. Za udział w warsztatach prowadzonych w pracowniach trzeba zapłacić 25 zł. Konieczna jest rezerwacja, na miesiąc przed planowaną wizytą, na stronie https://pcn.org.pl/kupbilet.

Parking jest bezpłatny, jest 89 miejsc dla samochodów osobowych, 6 dla autokarów i 3 dla osób z niepełnosprawnością.

Budowa "Łukasiewicza" rozpoczęła się latem 2020 roku. Kosztowała 94 mln zł, z czego ponad 76 mln zł to pieniądze unijne. Jest to inwestycja samorządu województwa podkarpackiego.