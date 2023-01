Podlaska policja apeluje o ostrożność przy przekazywaniu danych w czasie transakcji internetowych

Podlaska policja po raz kolejny apeluje o ostrożność przy przekazywaniu danych potrzebnych do przelewów z kont bankowych. Młoda białostoczanka straciła ponad 5 tys. zł przekonana, że po przekazaniu danych do karty płatniczej otrzyma pieniądze za sprzedawany przez internet aparat fotograficzny.

Jak podał we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji, na jednym z portali ogłoszeniowych 26-latka wystawiła do sprzedaży aparat, za który chciała dostać 850 zł. Bardzo szybko dostała wiadomość, że ktoś jest zainteresowany kupnem, a drogą mailową link, za pośrednictwem którego miała otrzymać płatność.

Otworzyła ten link, po czym wpisała numer klienta banku, imię i nazwisko, numer i kod swojej karty bankomatowej i autoryzowała urządzenie, którym posługiwał się rzekomy klient. Dzięki wykorzystaniu tych danych doszło do włamania na konto i wypłaty ponad 5 tys. zł.

Policja radzi, by przy transakcjach na portalach aukcyjnych zwracać uwagę na sytuacje, gdy dochodzi do próby sfinalizowania transakcji poza portalem, np. przez wiadomości mailowe, smsy i komunikatory. "Nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu CVV2/CVC2, który jest nadrukowany obok podpisu. Czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostajesz z banku, zanim wykorzystasz go nie wiedząc, co autoryzujesz" - przestrzegają funkcjonariusze.