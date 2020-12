Podpisano pierwszy kontrakt na usuwanie kosmicznych śmieci

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisała umowę ze szwajcarskim start-upem ClearSpace na pierwszą w historii misję oczyszczania orbity okołoziemskiej z kosmicznych śmieci – informuje we wtorek Agence France Presse.

Podpisany we wtorek kontrakt opiewa na 100 mln euro, z czego 86 mln zapłaci European Space Agency. W ramach umowy ClearSpace zobowiązał się usunąć z orbity okołoziemskiej ważący 112 kilogramów fragment europejskiej rakiety Vega krążący wokół Ziemi od 2013 roku. Misja usunięcia kosmicznego śmiecia znajdującego się w odległości 800 kilometrów od Ziemi ma się odbyć w 2025 roku.

W wydanym z okazji podpisania kontraktu komunikacie ESA podkreśla, że będzie to pierwszy w historii lot kosmiczny mający za cel oczyszczenie orbity okołoziemskiej, jednak z pewnością nie ostatni.

W trakcie trwającej od 60 lat eksploracji kosmosu z Ziemi wystartowało ok. 5,5 tys. różnego rodzaju misji. Szacuje się, że obecnie wokół naszej planety krąży ponad 42 tys. kosmicznych śmieci o wielkości przekraczającej 10 centymetrów - są to m.in. fragmenty członów nośnych rakiet, elementy uszkodzonych satelitów czy też kompletne lecz już niedziałające satelity. Krążąc wokół Ziemi z prędkością 28 tys. km/h stwarzają one coraz poważniejsze zagrożenie dla będących w użyciu satelitów, od których w coraz większym stopniu zależy działanie licznych elementów infrastruktury krytycznej w państwach wysoko rozwiniętych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że każda ewentualna kolizja przyczyniłaby się do dalszego wzrostu liczby kosmicznych śmieci, a to z kolei mogłoby doprowadzić do niemożliwej do powstrzymania reakcji łańcuchowej.

Start-up ClearSpace, który zdobył finansowanie od ok. 20 firm z ośmiu państw należących do ESA (w tym z Polski, Czech, Szwajcarii, Wlk. Brytanii, Szwecji, Portugalii, Niemiec i Rumunii), planuje budowę specjalistycznego satelity sprzątającego o wadze ok. 500 kg. Po wystrzeleniu satelita ma dokonać oszacowania prędkości i kursu fragmentu Vespy, następnie zaś ma go schwytać przy użyciu czterech "macek" i zepchnąć z orbity. Jeśli to się powiedzie, zarówno fragment Vespy jak kosmiczna "śmieciarka" spalą się w atmosferze ziemskiej.