Podróże w kosmos dostępne dla wielu ludzi. Pierwszy krok zrobiony

Loty kosmiczne Richarda Bransona oraz Jeffa Bezosa to coś więcej niż tylko kaprys i spełnienie marzeń miliarderów. Pasja i konsekwencja w działaniu dwóch liderów dają nadzieję, że podróże w kosmos staną się w nieodległej przyszłości dostępne dla wielu ludzi.

Porażki budują sukces

Kosmos w naszym zasięgu

Kosmiczny lot jest też zwieńczeniem kariery dla Bransona i Bezosa, choć nie jej końcem. Zanim obydwaj polecieli w kosmos odrobili wiele biznesowych lekcji. Ich koncerny Virgin i Amazon powstały od przysłowiowego zera. Richard Branson zaczynał w pomieszczeniach krypt kościelnych, gdzie wydawał magazyn „Student”, zaś Bezos rozpoczął przygodę z handlem w garażu wynajętego domu.- Obydwie firmy osiągnęły niesamowity sukces dlatego, że w głowach twórców nie było miejsca na słowo „niemożliwe”. Mieli pasję, która napędzała ich do działania i odwagę, aby zaryzykować, niekiedy ponosząc przy tym porażki. Niezależnie czy chcemy osiągać mały czy duży sukces musimy zacząć działać tu gdzie jesteśmy, wykorzystując to, co mamy - tłumaczy Gąsiorowski.Dla obu biznesmenów tworzenie firm było nie tylko pracą, ale również pasją. Jeff Bezos wspominał w wywiadzie, że „życie prywatne i zawodowe nie tworzą przeciwwagi, a wspólną sferę”. Obydwaj miliarderzy mają na swym koncie biznesowym porażki. Nie powstrzymały ich one jednak przed kolejnymi próbami.- Lider z pasją uczy się na porażkach. Chociaż są kosztowne, to w dłuższej perspektywie lekcje z porażek przynoszą zysk, gdyż pozwalają uniknąć kolejnych błędów i wskazują, jak działać. Porażka to nie koniec, ale nowy początek z większym doświadczeniem - mówi Gąsiorowski.- Mam naprawdę nadzieję, że miliony dzieci na świecie zostaną zauroczone i zainspirowane możliwością lotu w kosmos pewnego dnia - to motto Richarda Bransona zamieszczone na stronie internetowej VirginGalactic.com, jego spółki organizującej loty kosmiczne.Znamienne, że słowa miliardera bardzo przypominają komentarz Thomasa Benoista, konstruktora samolotu, którym 107 lat temu przewiózł Abrama Pheila z St. Petersburga do Tampy: –- Pewnego dnia ludzie będą przekraczać oceany samolotami tak samo, jak dziś statkami parowymi - stwierdził.Choć w 1914 r. słowa Benoista wydawały się czystą fantazją, to pierwszy samolotem pasażerskim przez Atlantyk wykonano już 26 marca 1939 r. Trzy miesiące później uruchomiono natomiast komercyjne połączenie między Nowym Jorkiem, a Marsylią.Czy historia ta powtórzy się wkrótce z lotami w kosmos? - Patrząc na wydarzenia w ostatnich tygodniach pytanie powinno brzmieć inaczej: Nie czy, tylko kiedy? - komentuje Piotr Gąsiorowski.Przyznaje on, że Branson i Bezos są mistrzami odpowiadania na potrzeby rynku. Potrafią wyczuć moment, a następnie rozwijają na tym swój biznes. Działania biznesmenów wskazują, że na lotach kosmicznych będą chcieli wkrótce zarobić. Nic dziwnego, ponieważ sporo w nie zainwestowali - Jeff Bezos wydał na to np. 5,5 mld dol.Twórca Amazona sprzedał już podobno bilety dla kosmicznych turystów za kwotę 100 mln dol. Firma Richarda Bransona jeszcze w tym roku planuje dwie misje. Virgin podał cennik. Kosmiczny lot statkiem Bransona to wydatek 450 tys. dol. Około 600 zainteresowanych wpłaciło już 10 tys. dolarów depozytu, aby zarezerwować sobie miejsce. Wśród nich znalazł się twórca Tesli Elon Musk. Pomysł na biznes docenili także inwestorzy. Wartość akcji Virgin Galactic po locie w kosmos wzrosła o 841 mln dol. Tylko w 2021 r. kapitalizacja spółki zwiększyła się dwukrotnie do 11,8 mld dol.