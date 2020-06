Pojazdy autonomiczne zmniejszą liczbę wypadków, ale mniej niż byśmy chcieli

Technologia jazdy autonomicznej mogłaby mieć mniejsze przełożenie na bezpieczeństwo na drogach, niż twierdzą jej zwolennicy. Z nowej analizy zleconej przez amerykańskich ubezpieczycieli wynika, że auta samojezdne zmniejszyłyby liczbę wypadków w USA tylko o ok. 33 proc.

Zwolennicy samochodów autonomicznych przekonują, że zastąpienie kierowcy systemem komputerowym wykorzystującym szereg specjalnych kamer i czujników mogłoby zapobiec większości wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Powołują się przy tym na specjalistów od ruchu drogowego wskazujących, iż ok. dziewięć na dziesięć kolizji wynika z błędu ludzkiego. Odmienne wnioski przedstawił jednak Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) finansowany przez amerykańskie firmy ubezpieczeniowe.

Twórcy badania przytaczanego przez agencję Reutera przeanalizowali pod katem przyczyn reprezentatywną próbę ponad 5 tys. odnotowanych przez amerykańską policję wypadków drogowych w całych Stanach Zjednoczonych. Jak ustalili, tylko jedna trzecia wszystkich zdarzeń tego rodzaju wynikało wyłącznie z nieuwagi lub innego błędu percepcji kierowcy bądź z utraty zdolności kierowania pojazdem, na co odpowiedzią mogłyby być zaawansowane systemy czujników, w tym kamer i radarów, stosowane w ramach rozwiązań z zakresu jazdy autonomicznej.

Jak wskazali badacze IIHS, ponad 60 proc. wypadków z przeanalizowanej próby wiązało się z bardziej złożonymi przyczynami. Wskazali przy tym na błędne założenia co do zachowania innych użytkowników ruchu drogowego, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych oraz na niewłaściwe manewry unikowe, podkreślając, że w wielu sytuacjach łączyły się ze sobą liczne, rozmaite czynniki i pomyłki, z którymi - wg autorów raportu - pojazdy autonomiczne radzą sobie nie lepiej od ludzi.

"Naszym celem było wskazanie, że bez odniesienia się do tych kwestii samochody autonomiczne nie przyczynią się drastycznie do wzrostu bezpieczeństwa" - przekazała wiceprzewodnicząca IIHS ds. badań Jessica Cicchino, współautorka opracowania.

Szacuje się, że w minionym roku w Stanach Zjednoczonych w wypadkach samochodowych zginęło ponad 36 tys. osób.