Pokaźne zyski polskiego producenta gier

Notowany na giełdzie w Warszawie producent gier - spółka Big Cheese Studio - zanotował w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 14,3 mln zł zysku netto przy nieco ponad 20 mln zł przychodów.

W okresie pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku Big Cheese Studio osiągnął przychody na poziomie 20,2 mln zł (wzrost o 64 proc. rok do roku), z zysk netto wyniósł 14,3 mln zł (więcej o 68 proc. rok do roku). W samym trzecim kwartale 2022 roku przychody wyniosły 8,5 mln zł (więcej o 79 proc. rok do roku), a zysk netto wyniósł 6,8 mln zł, wzrósł aż o 12o proc. rok do roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników za raportowany okres. Oprócz bieżącej wysokiej sprzedaży Cooking Simulatora na PC oraz konsole dołożyliśmy kolejne źródło przychodów, jakim jest Oculus Store, a także podpisaliśmy bardzo ciekawą umowę na XBOX Pass co pozytywnie przełoży się na wyniki w kolejnych okresach - wskazuje [prezes spółki Łukasz Dębski.

Poniżej sprzedaż gier i dodatków autorstwa spółki w 2022 roku:

Big Cheese Studio wyceniane jest na GPW na 160 mln zł. Akcje od początku roku podrożały o 14 proc.