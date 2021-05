Polacy będą mieli własny statek badawczy - koniec z wynajmem

List intencyjny dotyczący pozyskania pływającej jednostki naukowo-badawczej podpisali w czwartek ministrowie edukacji i nauki, klimatu i środowiska oraz infrastruktury. Celem tej inicjatywy jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat dna oceanicznego i jego surowców, a także rozwój technologii badawczych.

"Rozpoczynamy drogę, która zaprowadzi nas do momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć: kupujemy statek. Nie jakiś tam statek, ale jednostkę badawczą, która jest naszym naukowcom niezwykle potrzebna" - powiedział w czasie ceremonii podpisania listu intencyjnego szef MEiN Przemysław Czarnek.

Dodał, że jednostka ta będzie używana przez polskich naukowców, którzy zajmują się badaniami polarnymi, morskimi i oceanicznymi. Minister Czarnek powiedział, że statek ma być zakupiony dlatego, że obecnie wydajemy "ogromne miliony złotych" na wynajem takiej jednostki.

"Jest on konieczny do badań, jest on konieczny również do transportu naszych naukowców do naszych stacji badawczych. Jest on konieczny, bo nie mamy pełnomorskiej jednostki pływającej, badawczej" - zaznaczył.

Szef MEiN wyraził nadzieję, że w krótkiej perspektywie czasu polscy naukowcy będą dysponować własnym statkiem, który również będą mogli wynajmować.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że trzy resorty, które podpisały list intencyjny, chcą wesprzeć polskich badaczy, którzy są swoich dziedzinach w światowej czołówce.

"Jeżeli chcemy, jako polska móc kontynuować te badania i żeby móc prowadzić je w sposób najbardziej również taki ekonomiczny, to potrzebna jest nam współpraca, synergia pomiędzy instytucjami, które z bardzo różnych punktów startują jeśli chodzi o potrzeby badawcze, nierzadko potrzeby transportowe, bo mówimy tutaj też o polskich stacjach na Spitsbergenie czy też innych" - mówił Kurtyka.

Z kolei wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że nowy polski statek badawczy umożliwi praktyczne kształcenie studentów akademii morskich, zwłaszcza Akademii Morskiej w Szczecinie, która będzie armatorem jednostki.

Jak informuje MEiN, statek, który ma zostać pozyskany, będzie prowadził badania środowiskowe, oceaniczne i geologiczne zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na oceanach. "W Polsce brakuje takich jednostek, a zakup statku będzie ważnym krokiem dla rozwoju takich jednostek jak PIG-PIB, PAN czy Akademii Morskiej. Dzięki temu będą one mogły prowadzić badania i szkolić naukowców na własnej, krajowej jednostce. Wzmocni to także naszą pozycję w świecie nauki" - czytamy w informacji zamieszczonej przez resort w mediach społecznościowych.