Polacy chcą zbudować rafinerię fusów z kawy

EcoBean to projekt napędzany kawą - tak promują swoją ideę twórcy polskiego, kawowego start-upu. Odpady po kawie, które w innym przypadku trafiłyby na wysypisko śmieci, zamieniają na produkty, surowce, a chcą na paliwo.

Zbiórka fusów nie jest prosta

Kawa w ciągłym obrocie

Tona fusów to 3 tys. euro



Czytaj też: Torba, która ma rozwiązać problem jednorazowości w przesyłkach Produktów z fusów kawowych jest już sporo na europejskim rynku. Można m.in. kupić zrobione z nich filiżanki i dzbanki... do kawy. - To prawda. Temat fusów jest gorący - śmieje się Koziorowski.Sama zbiórka ich to już duże wyzwanie logistyczne. Chodzi o to, żeby była odpowiednio częsta i tania. - Udało się nam nawiązać współpracę z firmą kurierską GLS, jako pierwszej firmie przetwarzającej fusy w Europie. Za kilogram dostarczonych fusów płacimy im od 18 do 22 centów. Mamy do tej zbiórki specjalne pojemniki, został opracowany cały system IT, który to obsługuje. Nasi klienci tylko skanują kod kreskowy na skrzynce, a wszystkie wymagane dokumenty przewozowe generują się bez udziału człowieka. Współpracujemy ze Starbucksem, niedługo będziemy mogli pochwalić się też współpracą z dużą siecią stacji paliwowych.Wdrożenie tego rozwiązania pomogło pokazać, że pomysł jest opłacalny i skalowalny. - To wydawało się nierealne: odbierać po 30 -50 kg fusów z kawiarni, a w Polsce mamy 70 tys. punktów z kawą.Trudność tę pokazują zresztą dane globalne. Do tej pory w świecie mniej niż 1 procent fusów od kawy jest zagospodarowywanych. Ale sposoby są - i to różne: w Holandii wykorzystuje się fusy jako podłoże do grzybów, czy kwiatów. Szef EcoBean podaje przykład: - Anemony na nich pięknie rosną.Fusy wykorzystywane są jako wypełniacz do robienia kubków, talerzy, elementów wnętrz.Dla polskiego startupu jednak nie każde rozwiązanie jest równie dobre. - Ważne jest znalezienie ścieżki najbardziej przyjaznej środowisku, bo wytworzenie kolejnego kompozytu to potem problem z jego recyklingiem. Słomki, nad którymi pracujemy dla Starbucksa będą wracać do nas transportem z fusami i ponownie będą przerobione - podkreśla Koziorowski.Czy to biznes lokalny czy globalny? - Globalny, docelowo chcemy współpracować z dużymi partnerami. Chcemy też certyfikować plantacje kawy, tzn. na opakowaniu powinna pojawiać się gwarancja, że fusy z tej kawy zostaną przetworzone. Takich certyfikatów jeszcze nie ma. Dzięki takiemu certyfikatowi ktoś kupi kawę wiedząc, co się stanie z fusami po niej. A przecież rynek kawy to czwarty biznes w branży food na świecie.Proces technologiczny opracowany przez EcoBean pozwala zamienić tonę fusów na 3 tys. euro - taka jest wartość powstałych surowców. Na każdy z tych produktów jest zapotrzebowanie na rynku i to w różnych skalach - od przemysłowej po bardzo lokalną. - Ciągle jeszcze to szacujemy, ale np. mamy już umowę z dużą siecią stacji paliw w Portugali, która zakończyła walidację wykorzystania oleju kawowego do produkcji biodiesla. Mamy też zakończoną walidację ligniny i kwasu mlekowego przez duże koncerny chemiczne, a dodatek paszowy docenił największy gracz w tym sektorze na świecie - wspólnie doszliśmy do tego, że skorupiaki, ślimaki to uwielbiają - chwali się Marcin Koziorowski.Dzięki brykietowi zbudowali pozycję. Ten produkt pozwala im też wejść na inne rynki. Bez niego nie mogliby zacząć działać, bo gdy odbierają fusy to muszą je na coś przetworzyć. Ale EcoBean nie chce już skupiać się na produkcji brykietu, chociaż jego potencjał jest ogromny - 235 tys. ton fusów kawy produkuje się w Polsce, co najmniej jedną czwarta z tego można byłoby wykorzystać w celach energetycznych. Nasze brykiety mają bardzo wysoka kaloryczność. Brykiet drzewny ma 16-17 tys. kJ, a nasz kawowy 21 tys. kJ na kg, prawie taką samą jak węgiel brunatny - mówi Koziorowski.Koncepcja rozwoju firmy jest jednak taka, by po zbudowaniu linii do waloryzacji dystrybuować surowce do innych producentów. To też bardziej opłacalne. - Produkując brykiety z tony fusów zyskujemy 400 euro, a nie 3 tysiące - tłumaczy Koziorowski.