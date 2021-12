Polacy nie zdają sobie sprawy, jak zarabia się na start-upach

- Jest jeszcze wiele pracy edukacyjnej do wykonania, aby Polacy zrozumieli, jak inwestowanie w technologie pozwala zwiększać prywatny majątek - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Dariusz Lewandowski, prezes Aria Fund, funduszu typu venture capital.

Sytuacja ta jest bardzo złożona i ma na nią wpływ wiele czynników. Lockdown w Chinach odbił się na rynkach całego świata w związku z problemami w tamtejszych portach, co zakłóciło dostawy. Do tego doszły problemy m.in. w głównym porcie przeładunkowych na Morzu Czerwonym, gdzie statki tygodniami czekały na swoje odprawy.Ceny frachtu skoczyły o 400-500 proc. - względem okresu przedpandemicznego, co spowodowało znaczące utrudnienia dla mniejszych importerów oraz znaczący wzrost kosztów dla większych.Już widać obecnie, że większość zachodnich korporacji zrozumiała wagę problemu, dlatego np. Intel zapowiedział inwestycję w nową fabrykę półprzewodników, która ma powstać w Europie, a koszt tej decyzji będzie wahał się w przedziale powyżej 40 mld dolarów.W naszej ocenie przerwane łańcuchy dostaw potrzebują czasu, aby zostały odpowiednio "przeplanowane", tak więc - według nas - w roku 2022 mogą dalej występować trudności. Jednakże wiele firm już znalazło bądź dalej próbuje rozwiązać problem z logistyką, co w perspektywie końca 2022 roku powinno skutkować minimalizacją tego problemu.Wszystko zależy od polityki związanej z COVID-19, bo - mimo powszechnie dostępnych szczepionek - nadal wiele państw zamyka wielkie zakłady pracy oraz utrudnia znacząco cyrkulację dóbr pomiędzy kontynentami. Czas pokaże, jak przedsiębiorstwa poradzą sobie z tą sytuacją.- W zasadzie wszystkie branże przeżywają obecnie boom technologiczny. Nawet tak trudna do unowocześnienia branża przemysłowa obecnie wykazuje ogromne zainteresowanie implementacją nowych technologii - z uwagi na wiele czynników (m.in. brak odpowiedniej liczby nowych pracowników, przestarzałość technologiczna, duże straty wynikające z błędów ludzkich itd.).Naszym zdaniem właśnie m.in. technologie w przemyśle, sektor cybersecurity, IoT, nowatorskie rozwiązania medyczne oraz rozwiązania w cloudzie dla przedsiębiorstw będą "na radarze" zainteresowań wielu inwestorów, na które my również stawiamy.- Polski rynek venture capital rozwinął się ogromnie w ostatnich 2 latach. Liczba oraz wartość transakcji mocno wzrosły, do tego powstaje coraz więcej nowych podmiotów zainteresowanych tą klasą aktywów.Dodatkowo Polska posiada wielu utalentowanych reprezentantów sektora IT oraz menedżerów, których pomysły oraz ciężka praca już zaczynają przynosić efekty. Jako przykład można podać np. DocPlanner, Booksy, Brainly, Packhelp, Nethone i wiele innych, za które również trzymamy kciuki.Na pewno w 2021 roku napłynęło bardzo dużo kapitału do naszych rodzimych start-upów oraz powstało sporo nowych funduszy. Dodatkowo jest coraz więcej inicjatyw, które wspierają rozwój całego ekosystemu. Niesamowite statystki co kwartał pokazuje PFR Ventures w raporcie o Polskim Rynku VC, gdzie widać, jak on rośnie.W naszej ocenie w 2022 roku możemy spodziewać się utrzymania tempa rozwoju naszych lokalnych start-upów, co będzie skutkowało zwiększeniem liczby polskich unicornów. Dodatkowo widać już, że coraz większe zainteresowanie inwestycjami w naszym regionie wyrażają znane europejskie fundusze. To bardzo dobry prognostyk dla rozwoju naszego rynku.- Przede wszystkim w przypadku planowania dalszego rozwoju należy poszukiwać takich partnerów, aby mogli oni dostarczyć kapitał „smart money”.Kolejnym niezwykle ważnym elementem jest świadomość trudności związanych z pozyskaniem funduszu spoza Polski, gdyż mają one swoje oczekiwania co do poziomu rozwoju spółek, co może stwarzać problemy przy planowanych większych rundach - po odbyciu polskich rund.Czytaj również: 1 mld dol. wyceny - fundusze venture capital obiecują jednorożce w Polsce Internacjonalizacja zespołów to kolejny bardzo ważny aspekt, aby nie doświadczyć ryzyka „polskiej spółki”. Wiele firm niejednokrotnie zbyt długo rosło na polskim rynku, który jest duży i chłonny, jednakże ekspansja zagraniczna często wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami, które przy podejściu lokalnym mogą być ścianą trudną do przejścia.Dlatego tak ważne jest już na początkowych etapach myślenie o biznesie globalnym, a nie lokalnym, i my jako Aria właśnie takie biznesy wspieramy.Dobre planowanie runway w spółce ma kluczowe znaczenie – niejednokrotnie zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie runda się przeciąga, a founder ma problem, bo za miesiąc lub dwa kończy mu się gotówka na opłacenie pracowników oraz innych kosztów związanych z działalnością operacyjną.- Przede wszystkim należy znacząco rozpowszechnić sukcesy naszych start-upów, co w nadchodzących latach będzie skutkować napływem nowych limited partners (inwestorów w funduszach) do tego sektora.Dodatkowo jest jeszcze wiele pracy edukacyjnej do wykonania, aby Polacy zrozumieli, jak inwestowanie w technologie pozwala zwiększać prywatny majątek – patrząc na przykładzie Amerykanów, gdzie zdecydowana większość obywateli tego kraju posiada akcje lub jednostki inwestycyjne funduszy inwestujących w różne klasy aktywów.Przyspieszanie rozwoju młodych spółek nie zawsze jest możliwe, ponieważ różne procesy operacyjne w firmach wymagają zwyczajnie czasu, niezależnie od ilości zainwestowanego w nie kapitału. Jednakże w przypadku strategii blitzscalingu, pozyskanie kapitału poprzez kolejne, znacząco większe rundy, może zdecydowanie przyspieszyć rozwój danej spółki technologicznej.Dodatkowo bardzo ważne jest otoczenie doradcze w takiej spółce, aby wyciągała ona błędy ze złych decyzji lub starała się ich unikać, jeżeli founderzy oraz całe zespoły są w stanie niektóre problemy przewidywać.