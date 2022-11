Polacy odczytują parametry życiowe z twarzy. Wystarczy smartfon

O możliwościach rozwojowych technologii odczytujących parametry życiowe z twarzy rozmawiał z WNP.PL Przemysław Jaworski, współzałożyciel MX Labs.

Sprzęt do monitorowania funkcji życiowych nie ma za zadanie zastąpienia lekarzy.

MX Labs zakotwiczony jest biznesowo w Polsce, ale działa globalnie.

Sztuczna inteligencja jest integralną częścią rozwoju technologii MX Labs.

Jakie jest powszechne zastosowanie waszego urządzenia do mierzenia parametrów życiowych?

- Tutaj chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, że my nie tworzymy aplikacji konkretnych, tylko tworzymy technologię i robimy to po to, aby inne firmy i instytucje mogły tworzyć swoje własne aplikacje i technologie, aby docierać do większej ilości ludzi. Głównym naszym celem jest to, żeby przybliżyć wczesną diagnostykę chorób sercowo naczyniowych, nie tylko dlatego, iż wykraczamy trochę poza jedną domenę.

Stworzyliśmy jedną aplikację, która jest aplikacją demo i która demonstruje funkcjonalności naszej technologii, jest do pobrania na Google play i app store. Ta aplikacja służy do detekcji zmienności tętna oraz oddechu tylko za pomocą kamery wideo umieszczonej w smartfonie, czyli obchodzimy tutaj potrzebę tego, żeby używać jakiegoś dodatkowego sprzętu. Docelowo do naszej aplikacji w tym roku będzie pomiar ciśnienia bezkontaktowy, wkrótce też pomiar natlenienia krwi i poziomu stresu.

Urządzenie do odczytywania funkcji życiowych twarzy sprawdza się we wstępnej diagnozie stanu zdrowia

Celem jest również to, aby osoby, które chcą zdiagnozować zdrowie swojego serca, nie musiały udawać się od razu do specjalisty, bo wiemy, że jest to trochę trudna bariera do przełamania. Na przykład ludzie mają za daleko do szpitala czy przychodni lub boją się kontaktu z lekarzem. My nie chcemy zastąpić lekarza, tylko zależy nam, żeby zbliżyć te osoby do diagnostyki, która wcześniej zasygnalizuje, że jest jakiś problem i ta osoba będzie wiedziała, że musi pójść dalej już z profesjonalną diagnostyką.

Jak przekonaliście inwestorów do swojego projektu? Czy korzystaliście z funduszy prywatnych czy również z dofinansowania ze środków UE lub NCBRu?

- Otrzymaliśmy dofinansowanie z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Zrobiliśmy już 2 rundy finansowania z „aniołami biznesu”, z funduszami polskimi i z całego świata. Przekonaliśmy ich tym, że nasza technologia jest wysoce skalowalna, ponieważ nie wymaga dodatkowych urządzeń i może być instalowana na telefonach komórkowych, komputerach oraz w przeglądarkach.

Aparat do odczytu funkcji życiowych wychodzi poza fizjologiczne cechy człowieka i wkracza również w obszar kondycji psychicznej

Wychodzimy poza samą fizjologię, czyli poza estymacje parametrów pracy serca i idziemy dalej w kierunku kolejnych modalności związanych ze zdrowiem psychicznym lub też z chorobami przewlekłymi. To są kolejne tematy rozwojowe, które już wdrażamy, także cały czas pozostajemy w tym paradygmacie, że jest urządzenie posiadające kamerę. Na tym urządzeniu jest uruchomiona nasza technologia i ona jest w stanie z obrazu, z ruchu, z koloru estymować parametry zdrowotne danego człowieka i służyć wczesnej diagnostyce.