Polacy opracowali ultraszybki test na COVID-19. Właśnie ruszyła sprzedaż

Hemp & Health, notowana na NewConnect spółka działająca na rynku konopii medycznych i testów, zgłosiła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szybki test do wykrywania koronawirusa. Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie dystrybucji i firma sprzedaje już test w Polsce i za granicą.

Ultraszybki test

26 kwietnia 2021 roku spółka Hemp & Health poinformowała o zgłoszeniu testu „Sure Status COVID-19 Antigen Card Test” w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce.„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszenie w URPL umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie dystrybucji testów w Polsce i za granicą. Tym samym z dniem 26 kwietnia 2021 roku Hemp & Health rozpoczął dystrybucję testów ‘Sure Status COVID-19 Antigen Card Test' w Polsce i za granicą” – czytamy w komunikacie spółki.Test jest produkowany przez Premier Medical z siedzibą w Indiach. Podmiot ten jest jednym z zaledwie trzech na świecie producentów testów antygenowych wykrywających SARS-CoV-2 z rekomendacją WHO EUL, wpisanym od 18 marca 2021 roku na listę "WHO Emergency Use Listing for In vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS-CoV-2".