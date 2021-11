Polacy wśród laureatów 14. Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki

Trzy srebrne medale i jeden brązowy zdobyli członkowie polskiej reprezentacji na 14. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki - podało w niedzielę Planetarium Śląskie w Chorzowie. Wydarzenie ze względu na pandemię odbyło się w formule online.

Planetarium Śląskie jest organizatorem ogólnopolskiej olimpiady astronomicznej - jednej z najstarszych olimpiad z przedmiotów ścisłych w Polsce. Jej zwycięzcy wchodzą w skład polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA).

W tym roku do pierwszego etapu 64. edycji krajowej olimpiady, odbywającego się drogą korespondencyjną zgłosiło się 175 uczniów z całej Polski. Do finału jury zakwalifikowało 20 osób. Zwycięska piątka utworzyła polską reprezentację na organizowaną przez Kolumbię olimpiadę międzynarodową - IOAA.

W tych zawodach wzięło udział 250 uczniów z 50 krajów. Z powodu pandemii zawodnicy uczestniczyli w nich w formule online - Polacy fizycznie przebywali w hotelu w Wiśle. Całość zmagań była nadzorowana przez kamery, a nad uczestnikami czuwali wyznaczeni opiekunowie.

Jak poinformował w niedzielę po południu rzecznik Planetarium Śląskiego Jarosław Juszkiewicz, Polacy zdobyli trzy srebrne medale i jeden brązowy. Srebrne medale wywalczyli: Antoni Skoczypiec, Aleksander Waczyński i Jakub Wróbel, a brązowy medal - Milan Wowra. Zwycięzcą został Rosjanin Maxim Permiakow.

Polska jest jednym z pięciu krajów, które powołały do istnienia Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki. W 2011 r. zawody przeprowadzane były w Chorzowie, a organizatorem było Planetarium Śląskie.

14. edycja międzynarodowej imprezy miała odbyć się w Kolumbii już w ub. roku, jednak przez pandemię odwołano ją, a w zamian odbyły się międzynarodowe e-zawody (The Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics).

Udział wzięły w nich drużyny z 40 krajów. Wśród laureatów znaleźli się wszyscy członkowie polskiej drużyny. Ponieważ z powodu pandemii koronawirusa w ub. roku nie doszło do wiosennych zawodów centralnych w Chorzowie, tamtą reprezentację Polski wyłoniono na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w zawodach okręgowych.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 r. Zostało wtedy wyposażone m.in. w czynną do połowy 2018 r., choć kilkakrotnie modernizowaną, aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą, będącą ekranem sztucznego nieba. Widownia mieściła prawie 400 osób. Obiekt odwiedzało ok. 160 tys. osób rocznie.

Od połowy 2018 r. trwają rozbudowa i modernizacja planetarium. Ponieważ charakterystyczna siedziba placówki wpisana jest na listę zabytków, nie można było naruszyć jej kształtu, zatem rozbudowę skierowano pod ziemię. Nowe obiekty umieszczono we wzgórzu, które jest cokołem dla dotychczasowych zabudowań.

Prace budowlane na podstawie wartej pierwotnie 66 mln zł umowy wykonuje Budimex. Koszt całego projektu to według ostatnich informacji urzędu marszałkowskiego 154,3 mln zł. Z zewnętrznych środków 93,2 mln zł ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, a 14,2 mln zł z dotacji z budżetu państwa.