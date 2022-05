Polacy wydają coraz więcej na smartfony. Kochamy drogie zabawki

Polacy kochają elektroniczne gadżety i nowinki ze świata technologii. Dlatego coraz częściej wybierają smartfony z górnej półki, najlepiej zintegrowane z innymi "smart" urządzeniami, np. zegarkami. Jak pokazują badania, kupujemy coraz droższe modele i lubimy je często wymieniać. Nic dziwnego, że w dobie szalejącej inflacji coraz popularniejsze stają się inne niż zakup opcje, np. wynajem urządzeń.

Jak pokazało najnowsze badanie Smart Barometr 2022, już niemal 40 proc. badanych posiada smartfon wart więcej niż 1000 zł. To o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2019 roku.

Pokochaliśmy także inne gadżety, zintegrowane ze smartfonami. Aż 60 proc. Polaków korzysta ze słuchawek bezprzewodowych a niemal 2/3 ma urządzenia typu smartwatch lub smartband.

Decydując się na coraz droższy sprzęt, Polacy coraz chętniej sięgają też po najmem urządzeń.

Jak wynika z najnowszego raportu Smart Barometr 2022 zrealizowanego przez Digital Care przy współpracy z firmą badawczą Kantar, Polscy użytkownicy - mimo pandemii i rosnącej inflacji - nadal chętnie kupują nowe smartfony.

Już co czwarty z konsumentów na co dzień korzysta z więcej niż jednego smartfona (28 proc.), najwięcej (32 proc.) w grupie wiekowej 40-49 lat. W szufladach zalegają kolejne urządzenia – ponad połowa Polaków trzyma w nich co najmniej dwa stare telefony.

Dodatkowo aż 60 proc. badanych korzysta ze smartfona, który ma nie więcej niż 1,5 roku. To o ponad 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania z 2019 roku.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku szacowanej wartości smartfonów. 37 proc. badanych deklaruje, że ich urządzenie jest warte więcej niż 1000 zł, co również oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku. Najwięcej osób z najdroższymi smartfonami, bo 45 proc., jest w najmłodszej badanej grupie wiekowej 18-29 lat.

Zdecydowana większość urządzeń posiada system Android (86 proc.). 12 proc. badanych ma w swoim telefonie system iOS. Głównie są to osoby młode.

Kiedy wymieniamy i jak kupujemy smartfony?

Najczęściej wskazywanym powodem wymiany telefonu jest awaria starego urządzenia (44 proc.) lub jego zniszczenie (36 proc.), a także brak wsparcia technologicznego ze strony producenta (25 proc.). 31 proc. wymienia smartfon wtedy, kiedy otrzyma nową, atrakcyjną ofertę. 82 proc. osób decyduje się na taki krok co dwa lata lub rzadziej, ale ponad 40 proc. chciałoby wymieniać telefon częściej.

Badani najczęściej kupowali swoje telefony u operatorów komórkowych (33 proc.), w stacjonarnych sklepach RTV/AGD (26 proc.) oraz na Allegro (13 proc.).

Akcesoria na topie

Badanie pokazuje duże zainteresowanie Polaków akcesoriami zintegrowanymi ze smartfonami. W ankietowanej grupie z bezprzewodowych słuchawek korzysta 58 proc. respondentów, po głośniki bezprzewodowe sięga 40 proc. osób, smartwatche nosi 38 proc. badanych a smartbandy kolejne 22 proc. Z drugiej strony zaledwie 1 proc. konsumentów integruje swój smartfon z samochodem i z telewizorem. 4 proc. korzysta z AirTaga.

- Badanie pokazało, że podczas zakupu smartfona Polacy coraz częściej szukają jakości i wybierają droższe modele, które posłużą im na dłużej, dobierając do nich wygodne akcesoria. Blisko połowa płaci za zakup smartfona jednorazowo kartą lub gotówką a druga połowa korzysta z możliwości rozłożenia płatności w czasie – dolicza je do swojego abonamentu za usługi telekomunikacyjne, korzysta z rat 0 proc., wynajmu lub leasingu - powiedział Michał Dąbrowski, członek zarządu Digital Care, firmy, która zleciła badanie.

Polacy odkrywają najem

Nowy i dobrej jakości smartfon to wydatek mocno obciążający budżet. Dlatego Polacy poszukują różnych form finansowania sprzętu. O rosnącej popularności najmu elektroniki przekonuje Digital Care, firma, która od roku prowadzi na polskim rynku taki program najmu iMad.

- Z produktu korzystają zarówno klienci indywidualni (41 proc. wynajmowanych urządzeń), osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (37 proc.), jak i średnie i duże firmy (22 proc.). Najem pozwala im korzystać z najlepszych na rynku urządzeń przy niskiej miesięcznej opłacie, która jest stała niezależnie od rosnącej inflacji. To także rozwiązanie korzystne dla środowiska, bo po zakończeniu najmu telefony zyskują drugie życie i trafiają w ręce kolejnych użytkowników, już jako urządzenia odnowione - dodaje Michał Dąbrowski.

Z danych tej firmy wynika, że najchętniej wynajmowany sprzęt to smartfony (71 proc.), laptopy (20 proc.), tablety (5 proc.), ale także smartwatche (3 proc.). Wśród smartfonów najpopularniejsze modele to iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Co ważne, 2/3 klientów biorąc sprzęt w najem decyduje się na dokupienie ochrony, dzięki której nie muszą się martwić o koszty naprawy urządzenia w przypadku jego uszkodzenia.