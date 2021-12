Polacy zwyciężyli w konkursie na najbardziej klimatyczne zdjęcie satelitarne Ziemi

Znamy wyniki II edycji międzynarodowego konkursu „Seize the beauty of our planet”. Internauci oraz jury, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele czołowych instytucji kosmicznych w Europie za najlepsze zdjęcie naszej planety z kosmosu uznało zobrazowanie kurczącej się się pokrywy lodowej pomiędzy wyspą King Christian a wyspą Devon w Archipelagu Arktycznym Kanady, autorstwa Jarosława Bajera.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez CloudFerro, polskiego dostawcę usług chmurowych było: „Together for Green Earth!” (pol. „Razem dla zielonej Ziemi!”).

Zgłoszenia konkursowe, na które internauci oddawali głosy, przedstawiały realne problemy klimatyczne naszej planety.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany oraz zjawiska, które są ich następstwem np. pożary, powodzie, susze, topniejące lodowce na Grenlandii czy zmniejszające się zalesienie Puszczy Amazońskiej.

Zgłoszenia z całego świata