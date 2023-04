Połączenie dwóch polskich firm pomoże w pracach nad sztuczną inteligencją

VirtusLab włączył do swojej grupy firmę technologiczną SoftwareMill, by rozwijać usługi programistyczne dla klientów w Europie Zachodniej i USA. Teraz zespół grupy liczy ponad 500 specjalistów IT, którzy w 2022 roku wypracowali przychody przekraczające 130 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

VirtusLab i SoftwareMill to polskie firmy specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania dla rozwiązań chmurowych, data science i machine learning. Od kilkunastu lat realizują projekty dla globalnych marek. Ich łączne przychody w minionym roku wyniosły ponad 130 mln zł.

Decyzja o połączeniu oznacza solidne wzmocnienie dla VirtusLab Group, która koncentruje się m.in. na wyzwaniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

- Znamy zespół SoftwareMill od lat i bardzo szanujemy jego osiągnięcia. Łączą nas wspólne wartości i podejście do tworzenia i inżynierii oprogramowania, które dają przewagę konkurencyjną naszym klientom. Rozszerzenie VirtusLab Group jest kamieniem milowym w budowaniu wiodącej firmy technologicznej, która jest w stanie realizować najbardziej ambitne projekty - mówi Rafał Pokrywka, prezes VirtusLab.

Połączenie firm nie oznacza zmian w ich strukturze. SoftwareMill nadal będzie zarządzany przez swoich założycieli i zachowa dotychczasowy branding.

- Nasi klienci będą mieli teraz dostęp do znacznie większej bazy inżynierów i ekspertów, co pozwoli nam dostarczać jeszcze lepsze rozwiązania. W międzyczasie cały zespół będzie mógł sprawdzić się w większych i bardziej wymagających projektach, a to jeszcze bardziej napędzi rozwój całej grupy - dodaje Tomasz Szymański, prezes SoftwareMill.

VirtusLab Group zakłada poszerzenie współpracy z innymi przedsiębiorstwami i akwizycje, spółka jest w tym zakresie wspierana przez fundusz Aquiline Capital Partners LLC.