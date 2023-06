Polak poleci w kosmos. Wygrał z niemieckim kandydatem

Sławosz Uznański weźmie udział w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Treningi zacznie z początkiem września . Wybór Polaka stał się możliwy dzięki zwiększeniu nakładów finansowych Polski na działalność ESA.

Sławosz Uznański poleci w kosmos, bo wydamy więcej na europejskie badania kosmiczne

Polski kandydat na astronautę Sławosz Uznański poleci w kosmos - poinformował portal Interia.pl. Wybór Polaka stał się możliwy dzięki zwiększeniu nakładów finansowych Polski na działalność Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że przez najbliższe trzy lata wydamy na ten cel 360 mln euro. Pierwsza, roczna transza wynosi 70 mln euro.

- Będziemy mieli swojego astronautę uczestniczącego w globalnym projekcie. Weszliśmy w kooperację, podpisaliśmy list intencyjny na trzy lata i przekazaliśmy pieniądze - powiedział portalowi Interia.pl jeden z urzędników Ministerstwa Rozwoju.

- Bawaria walczyła z nami, żeby wybrać Niemca, ale udało nam się ze Sławoszem Uznańskim - dodał.

Przyszły polski astronauta gościł na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Sławosz Uznański, członek Europejskiego Korpusu Astronautów, mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że tradycyjna, bardzo typowa ścieżka astronautycznej kariery – czyli pilotów wojskowych – to już tylko jedna z możliwych dróg. Dzisiaj astronautą może stać się naukowiec, inżynier, który na przykład tworzy technologię elektroniczną czy satelitarną, lekarz, biotechnolog, chemik.

- Bardzo lubiłem zawsze „eksploracyjną” stronę życia – chodzenie po górach, żeglarstwo (byłem w polskiej kadrze). Nadal dużo się wspinam… Idzie o to, by pójść dalej niż większość ludzi ma ochotę, zobaczyć coś nowego. Nauka jest dla mnie dość podobną dziedziną: dojść do pewnej granicy i trochę ją samemu popchnąć dalej - mówił portalowi WNP.PL Sławosz Uznański.

Nie bez znaczenia był fakt, że obronił pracę doktorską z materiałów odpornych na promieniowanie kosmiczne. Być może i dzięki temu trafił do 17-osobowego Europejskiego Korpusu Astronautów w rekrutacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, wybrany spośród 22,5 tys. kandydatów.

- Dzisiaj pozostaję kandydatem na astronautę w składzie rezerwowym - tak że teraz mogę tylko czekać na telefon z powołaniem… Obecnie jestem ambasadorem technologii kosmicznych w Europie z ramienia ESA i kontynuuję moją karierę naukową w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) pod Genewą - mówił w maju Sławosz Uznański.