Polak wymyślił pod prysznicem nowatorskie urządzenie. Teraz pomoże mu Kulczyk

Jakub Świerk z projektem eDrop triumfował w konkursie dla start-upów Global Impact Challange, wspieranym przez Sebastiana Kulczyka. Nagrodzono go za elektroniczne urządzenie i aplikację do efektywnego zarządzania zużyciem wody.

Obecnie projekt jest w fazie przygotowywania do masowej produkcji.- Wybór tegorocznego zwycięzcy był nie lada wyzwaniem ze względu na bardzo wysoki poziom prezentowanych pomysłów. Postawiliśmy na prosty, przyjazny, pożyteczny projekt o globalnym potencjale realizacji. EDrop może być jednym z narzędzi które sprawi, że oszczędzanie najcenniejszego zasobu ludzkości, czyli wody, stanie się wymierne - powiedział Sebastian Kulczyk, partner i sponsor główny konkursu, absolwent Singularity University, twórca programu akceleracyjno-mentoringowego InCredibles.Laureat otrzymał nagrody, jak podkreśla Jowita Michalska - typu „smart” - nie jako zastrzyk gotówki, ale zastrzyk wiedzy, wsparcie mentorów z całego świata i możliwość rozwinięcia biznesu na skalę globalną.Jakub Świerk weźmie udział w Global Startup Program, kilkutygodniowym programie inkubacyjnym w Dolinie Krzemowej oraz w trzeciej edycji InCredibles Sebastiana Kulczyka, w ramach której wyjedzie do Google for Startups w Londynie na dwudniową sesję z mentorami i inwestorami, a także weźmie udział w największej europejskiej konferencji dla start-upów Slush w Helsinkach.Digital University to fundacja, której nadrzędnym celem jest edukacja w zakresie innowacji i nowych technologii. Rozwija zdolności innowacyjne w organizacjach i wspiera rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi.Singularity University stanowi z kolei inkubator biznesowy, który poprzez edukację i innowacyjne platformy przygotowuje najzdolniejszych światowych liderów do sprostania globalnym wyzwaniom dzisiejszego świata i pozwala zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich.Natomiast InCredibles jest wszechstronnym programem akceleracyjno-mentoringowy, zainicjowanym przez Sebastiana Kulczyka w 2017 roku, wspierający młode polskie firmy z obszaru nowych technologii.