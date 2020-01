Policja w Kaszmirze wzywa użytkowników WhatsAppa do rejestracji grup

Policja w Kaszmirze wzywa użytkowników komunikatora WhatsApp do rejestracji grup, którymi administrują w ramach aplikacji - podał serwis The Next Web. Wezwanie pojawiło się po pięciu miesiącach braku łączności z internetem w regionie.

W niektórych obszarach Kaszmiru łączność z siecią wciąż jest niedostępna - pisze serwis. W sierpniu 2019 roku rząd Indii zdecydował o wdrożeniu blokady łączności internetowej i usług telekomunikacyjnych w Kaszmirze celem "utrzymania praworządności i porządku". Wcześniej z konstytucji kraju został wycofany artykuł 370 gwarantujący autonomię tego regionu.

Lokalna gazeta "Ladakh Times" na swoim koncie opublikowała na Twitterze wpis, z którego wynika, iż administratorzy czatów grupowych w aplikacji WhatsApp powinni udać się na najbliższy posterunek policji celem ich zgłoszenia i zarejestrowania. Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez "Ladakh Times" skanami dokumentów, osoby zarządzające grupami będą odpowiedzialne za publikowane w nich treści.

The Next Web przypomina, że obecnie w Indiach nie ma prawa, które zobowiązywałoby internautów do rejestrowania grup prowadzonych w sieci lub odpowiedzialności za zamieszczane w nich treści. Pomysł lokalnych organów ścigania zdaniem serwisu motywowany jest chęcią sprawowania przez władze kontroli nad tym, co przesyłają sobie użytkownicy WhatsAppa. Organy argumentują, że chodzi tu o "wrażliwe treści, które mogą stać się poważnym zagrożeniem dla pokoju i harmonii społecznej w regionie".

W przeszłości - mimo braku oficjalnych regulacji dotyczących treści przesyłanych przez komunikatory - w Indiach aresztowano kilka osób pod zarzutem kolportażu "budzących wątpliwości" i "obrazoburczych" materiałów.

Fundacja Wikimedia, Mozilla, a także należąca do Microsoftu firma GitHub skierowały do rządu Indii list otwarty wyrażający zaniepokojenie sytuacją oraz obawę przed umocnieniem się w Indiach cenzury w internecie.

W ubiegłym miesiącu natomiast serwis BuzzFeed informował o usunięciu tysięcy kont użytkowników komunikatora WhatsApp z sieci tej aplikacji, gdyż z powodu braku dostępu do internetu były one nieaktywne dłużej niż 120 dni.

Jak podkreśla The Next Web dla wielu osób mieszkających w regionie WhatsApp jest podstawowym środkiem komunikacji.