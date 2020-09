Policja w San Diego dostała narzędzie do hakowania iPhone'ów

Policyjna fundacja San Diego Police Foundation kupiła narzędzie do hakowania iPhone'ów i przekazała miejscowym funkcjonariuszom - informuje serwis Vice i podkreśla, że fundacje to podmioty prywatne z mniejszymi wymogami przejrzystości niż organy ścigania.

Vice powołuje się na doniesienia płynące od grup aktywistów zajmujących się transparentnością działań fundacji policyjnych. Organizacje te bardzo często otrzymują dotacje od firm prywatnych i instytucji np. z sektora finansowego bądź technologicznego, które następnie przekazywane są wydziałom policyjnym. Podobne darowizny nie podlegają procedurom, jakie towarzyszyłaby np. samodzielnemu zakupowi technologii przez organy ścigania.

Serwis podaje, że policja w San Diego otrzymała w ten sposób dostęp do narzędzia GraKey pozwalającego na zhakowanie zabezpieczeń w telefonach iPhone produkowanych przez Apple. Według Vice narzędzie zostało zakupione w 2018 roku przez fundację, która przekazała je laboratorium kryminalistyki miejscowego wydziału policyjnego.

GraKey to produkowany przez firmę GraShift system składający się z oprogramowania i fizycznych urządzeń służących do odblokowywania zabezpieczeń w iPhone'ach. Dostawca narzędzia, jak podkreśla Vice, znany jest na rynku z "zabawy w kotka i myszkę" z firmą Apple, nieustannie aktualizującą swój system operacyjny iOS celem zabezpieczenia go przed działaniem podobnych narzędzi hakerskich.

Serwis dotarł również do dokumentów, które wskazują na to, iż policja w San Diego wniosła o przedłużenie licencji na korzystanie z tego systemu na 2020 rok.

Wśród darowizn, które fundacje policyjne najczęściej przekazują organom ścigania, znajdują się m.in. różne rodzaje broni, a także narzędzia do prowadzenia działań z zakresu nadzoru elektronicznego. Niekiedy prywatne firmy przekazują policji także fundusze na zakup ich sprzętu bądź usług. Jako przykład tego rodzaju obrotu spraw Vice wskazuje transakcję z 2007 roku, kiedy departament policji w Los Angeles poprosił opiekującą się nim fundację o nawiązanie kontaktu z firmą Target, która następnie przekazała 200 tys. dolarów na pomoc w pokryciu kosztów związanych z zakupem oprogramowania nadzorującego dostarczanego przez firmę Palantir.

Szefowa fundacji opiekującej się policją w San Diego Sara Napoli oraz przedstawiciele wydziału policji w tym mieście nie odpowiedzieli na prośbę Vice o komentarz w związku z doniesieniami nt. kontrowersyjnych darowizn.