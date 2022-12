Politechnika Gdańska: otwarcie Centrum Kompetencji STOS w I kwartale 2023 roku

Otwarcie Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Europie nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku – poinformowała w środę Politechnika Gdańska.

Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) powstaje na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta.

Jak przekazało w komunikacie Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej, będzie to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy. "Politechnika Gdańska kończy realizację projektu Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych obecnie superkomputerów w Europie. Otwarcie kompleksu nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku" - poinformowano.

Wyjaśniono, że CK STOS PG będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG, którego dyrektorem i pomysłodawcą jest prof. Henryk Krawczyk. Za realizację budowy kompleksu odpowiada spółka NDI.

"Projekt CK STOS PG wniesie nową jakość do polskiej nauki i wzmocni wizerunek Gdańska i Pomorza na akademickiej mapie Europy. Centrum będzie wyposażone w supernowoczesny komputer oraz przestrzenie do pracy dla naukowców, inżynierów i studentów. Po uruchomieniu kompleksu i samego superkomputera zyskamy możliwość prowadzenia zaawansowanych prac badawczych i rozwiązywania problemów praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia, m.in. z zakresu medycyny, biotechnologii, fizyki, czy nawet astronomii" - powiedział cytowany w komunikacie rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

Jak podano, na budowie Centrum skorzystać mają nie tylko naukowcy i studenci Politechniki Gdańskiej.

"Prowadzimy rozmowy z władzami innych trójmiejskich uczelni na temat tzw. kolokacji, czyli przeniesienia ich serwerów do naszego centrum. Budynek będzie służyć również biznesowi i przemysłowi na Pomorzu, ponieważ moc obliczeniowa superkomputera zapewni możliwość rozwoju w dziedzinie IT wielu firmom z Trójmiasta i regionu." - wskazał kanclerz Politechniki Gdańskiej Mariusz Miler.

Na parterze budynku, oprócz serwerowni, znalazły się: hol, portiernia, showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na pierwszym piętrze powstały biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na drugim i trzecim poziomie znajdą się biura, ale także m.in. wentylatornia oraz urządzenia chłodnicze.

W komunikacie podkreślono, że sercem budynku są serwerownie, które muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. "Superkomputer wymaga przy tym ciągłego chłodzenia oraz utrzymania stałej temperatury i wilgotności powietrza, a źródłem chłodu technologicznego dla całego budynku będzie pięć zewnętrznych agregatów wody lodowej. Bezpieczeństwo i ciągłość dostarczania energii zapewnią z kolei dwa ogromne agregaty prądotwórcze. Aby je dostarczyć i zamontować na dachu wykorzystano ogromny dźwig, ponieważ każdy z agregatów waży 40 ton" - wyjaśniono.

Kanclerz PG Mariusz Miller zaznaczył, że jest to najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza serwerownia w Europie. "Spełnia wymagania tzw. TIER-u III z elementami IV, a to najwyższe możliwe poziomy zabezpieczenia dla centrów służących przechowywaniu danych. Dzięki temu w każdej chwili możemy przeprowadzić wszelkie prace serwisowe czy naprawcze bez wyłączania serwerowni. Ukoronowaniem inwestycji będzie rozbudowa superkomputera do mocy obliczeniowej ok. 10 petaflopsów, czyli największej w kraju" - stwierdził.

W komunikacie wskazano, że Centrum powstanie w oparciu o założenia Green Computing, tak by maksymalnie ograniczyć wpływ działań IT na środowisko, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności energetycznej sprzętu i laboratoriów.

"Realizacja tego obiektu była wyzwaniem. Jest on jedyną tak dużą serwerownią na prąd stały, a część urządzeń została zaprojektowana specjalnie dla tego obiektu i są to absolutne prototypy. Aktualnie prace budowlane i wyposażeniowe są już zakończone i jesteśmy na etapie zgłaszania tego faktu odpowiednim służbom. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie" - podkreślił dyrektor ds. realizacji projektu z firmy NDI Michał Sadowski.

Jak informuje Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej, bazowy koszt realizacji projektu CK STOS to 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Do tego doliczyć trzeba jednak również środki, za które uczelnia wyposaży centrum w dodatkowy sprzęt, w tym dodatkowe elementy superkomputera, który będzie mógł być ulepszany i rozwijany przez wiele lat. Całkowity koszt inwestycji sięgnie zatem nawet ok. 250 milionów złotych" - przekazano.