Politechnika Poznańska będzie badać sztuczną inteligencję

Politechnika Poznańska będzie jednym z liderów badań nad sztuczną inteligencją w Polsce - zapowiedział szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister dodał, że uczelnia w najbliższym czasie ma otrzymać dodatkowe 15 mln zł.

Po czwartkowym spotkaniu z władzami Politechniki Poznańskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznaczył, że dotyczyło ono cyberbezpieczeństwa i rozwoju sztucznej inteligencji w naszym kraju.

Ministerstwo Edukacji przekaże uczelniom dodatkowe środki na inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, w łącznej kwocie 1 mld zł.

Przemysław Czarnek zapowiedział, że w ciągu "kilku tygodni po przyjęciu nowelizacji ustawy budżetowej" z tej puli Politechnika Poznańska otrzyma około 15 mln zł.

Miliard złotych do podziału

Walka z koronawirusem

Minister zaznaczył, że obecnie ponad 95 proc. uczniów uczęszcza na zajęcia stacjonarne, bo nauka hybrydowa spowodowana wykryciem przypadków koronawirusa nie dotyczy całych szkół, a pojedynczych klas.



- To jest sytuacja, która się oczywiście pogarsza, bo mamy coraz więcej przypadków zakażenia koronawirusem, ale to nie jest sytuacja, która by sprawiała jakąś wielką trudność w szkołach. Przytłaczająca większość uczniów, około 95 proc., uczy się normalnie w trybie stacjonarnym i w tym trybie stacjonarnym będziemy w dalszym ciągu funkcjonować - podkreślił.



Minister był pytany o działania resortu edukacji po ewentualnym dopuszczeniu w Polsce szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku do 12 lat.



- Jeśli będzie taka decyzja w Polsce i będziemy szczepić również dzieci przed 12 rokiem życia, bo takie będą rekomendacje, to będziemy absolutnie informować o tym rzetelnie, tak jak to robiliśmy w przypadku grupy powyżej 12 roku życia i będziemy do tego zachęcać - zapewnił.



Odpowiadając na pytanie czy ewentualne szczepienia młodszych uczniów będą prowadzone w szkołach zaznaczył, że większość zaszczepionych dzieci powyżej 12 roku życia w okresie wakacyjnym skorzystała z ogólnodostępnych punktów szczepień. "Jeśli będzie taka potrzeba, będą szczepienia w szkołach - powiedział.