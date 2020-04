Połowa Europejczyków ma dostęp do szybkiego światłowodu. Polska zostaje w tyle

Jak wynika z najnowszego raportu Europejskiej Rady FTTH/ (Fiber To The Home - światłowód do domu), 49,9 proc. ludności Europy oraz 172 mln (40,9 proc.) lokali mieszkalnych i użytkowych ma dostęp do ultraszybkiego, szerokopasmowego łącza światłowodowego – informuje portal Tech Radar.

Na czele europejskiego rankingu FTTH, dotyczącego upowszechnienia sieci światłowodowej znalazła się Islandia z 65,9 proc. wskaźnikiem dostępu do ultraszybkiego łącza światłowodowego.

Drugie miejsce zajmuje Białoruś (62,8 proc.), trzecie Szwecja (56,8 proc.), czwarte Hiszpania (54,3 proc.), a piąte Łotwa (53,9 proc.).

Polska, z wynoszącym 6,5 proc. wskaźnikiem upowszechnienia sieci światłowodowej wysokiej przepustowości zajmuje jedno z końcowych miejsc w rankingu, wyprzedza jednak Włochy (4,1 proc.), Chorwację (3,4 proc.), Niemcy (3,3 proc.), Wielką Brytanię (2,8 proc.), Serbię (2,3 proc.) i Austrię (1,9 proc.).

W ciągu ostatniego roku najwyższy wzrost liczby lokali mieszkalnych i użytkowych objętych zasięgiem szerokopasmowego światłowodu zanotowały: Francja (+3,5 mln lokali), Włochy (+1,9 mln) i Hiszpania (+1,5 mln).

Natomiast najwyższy wzrost procentowy liczby lokali w stosunku do roku poprzedniego stał się udziałem: Belgii (+307 proc.), Irlandii (+70,4 proc.), Szwajcarii (+69,1 proc.), Wielkiej Brytanii (+50,8 proc.) i Niemiec (+33,5 proc.).

W okresie od września 2018 do września 2019 ilość nowych abonentów sieci światłowodowej wzrosła w 39 krajach "rozszerzonej Europy" o 70,4 mln - średnio o 15 proc. Najwięcej nowych abonentów przybyło we Francji (+1,9 mln), Hiszpanii (+1,7 mln) i w Rosji (+1,1 mln).

Europejska Rada FTTH, organ branżowy, promujący dostęp do łącza światłowodowego o wysokiej przepustowości dla lokali mieszkalnych i użytkowych, monitoruje postępy technologii światłowodowej w 39 państwach: krajach strefy Schengen oraz na Białorusi, w Izraelu, Kazachstanie, Macedonii, Rosji, Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

"Dane potwierdzają rynkową tendencję do coraz szybszego tempa wdrażania technologii światłowodowych w Europie" - powiedział Kees de Waard, Prezes Europejskiej Rady FTTH.

Zdaniem dyrektor generalnej Europejskiej Rady FTTH, Erzsébet Fitori, wysoka przepustowość łączy będzie miała zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego i przejścia na zrównoważoną, proekologiczną gospodarkę UE.

"Inwestycje w sieci o bardzo dużej przepustowości powinny stanowić wysoki priorytet polityczny i oczekujemy współpracy z instytucjami UE, krajowymi rządami i organami regulacyjnymi w celu usunięcia barier biurokratycznych i innych na drodze do rozwoju łączy światłowodowych" - zaznaczyła Fitori.